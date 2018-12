Eruzione del Krakatoa | tsunami devastante colpisce l'Indonesia | vittime e feriti

Tsunami in Indonesia dopo l'Eruzione del vulcano Krakatoa : 168 morti e 745 feriti e 30 dispersi : Una vera e propria tragedia nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. È di...

Eruzione del Krakatoa 23 dicembre 2018 :

Tsunami devasta l'Indonesia dopo l'Eruzione del Krakatoa : 62 morti e 500 feriti : Una vera e propria tragedia nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l' Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami . È di almeno 62 ...

In caso di Eruzione del Vesuvio gli abitanti di Pompei verranno trasferiti via mare in Sardegna : In caso di eruzione del Vesuvio gli abitanti di Pompei sarebbero trasferiti in Sardegna. Lo prevede il piano di evacuazione della città campana che, in base alle disposizioni del capo della Protezione Civile, deve sottoscrivere degli appositi protocolli di intesa per gestire l'eventuale rischio vulcanico. Per questo oggi, al Comune di Pompei, è stata convocata una prima riunione anche alla presenza dei delegati della Protezione ...

Indonesia - duplice Eruzione del vulcano Soputan sull'isola Sulawesi : Video erupsi Soputan yang masih berlangsung. Diambil pagi tadi pukul 06.29 WITA oleh Pengamat Gunung Api Soputan, Fahrul Roji pic.twitter.com/PWEGLIZhDx - MAGMA Indonesia , @id_magma, 15 dicembre 2018

Eruzione del Vesuvio e dei Campi Flegrei : nuovi e possibili scenari - “un’apocalisse se non si riorganizza il territorio” : “Su Vesuvio e Campi Flegrei, bisogna fare uno studio di fattibilità interdisciplinare e transdisciplinare, sulla resilienza e sostenibilità del territorio napoletano interessato dal rischio vulcanico e dal rischio sismico. Mercoledì 28 Novembre, illustrerò “Vesuvius – Campi Flegrei Pentalogue” con i 5 obiettivi da raggiungere per rendere resiliente l’area napoletana”: lo ha affermato Flavio Dobran, ricercatore, ingegneretermo-fluidodinamico, ...

Etna - 40 scosse di terremoto nelle ultime 24 ore/ Ultime notizie : "Attesa Eruzione importante del vulcano" - IlSussidiario.net : Etna, 40 scosse di terremoto nelle Ultime 24 ore. Ultime notizie: "Attesa eruzione importante del vulcano", dice l'esperto

Guatemala - Eruzione del vulcano Fuego : allerta rossa - migliaia di evacuati : In Guatemala le autorità hanno diramato l’allerta rossa per l’eruzione del vulcano Fuego, il quinto evento dall’inizio dell’anno, dopo l’emissione di colonne di cenere e lava. Evacuate circa 4000 persone. Il Paese non dimentica i quasi 200 morti e 235 dispersi in seguito all’eruzione dello stesso vulcano lo scorso giugno. L'articolo Guatemala, eruzione del vulcano Fuego: allerta rossa, migliaia di evacuati ...