Equitazione | Olympia 2018 | Tripudio azzurro! Luca Moneta vince la gara della mattina

(Di domenica 23 dicembre 2018) Giornata campale per l’Italia dell’, che all’di Londra conquista due vittorie, iniziando dallagrazie ae al suo Neptune Brecourt, con il tempo di 51.11 secondi nella specialitàvelocità. Seconda piazza per l’inglese Robert Whitaker, molto ispirato in questa settimana, con il podio completato dallo spagnolo Eduardo Alvarez, mentre Lorenzo Determina 10° ed Alberto Zorzi 16°.Nel pomeriggio, nella competizione con jump-off, resta allo spareggio solamente Alberto Zorzi, su Ulane De Coquerie, mentretermina 11° su Connery (4 penalità) e Lorenzo Denon va oltre il 26° posto in sella a Evita van’t Zoggehof (12 penalità). Tra i soli cinque cavalieri senza errori sul percorso base, il migliore si dimostra proprio il cavaliere italiano, che chiude la prova in 27.42 secondi, ...