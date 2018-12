Ecotassa - Manovra al Senato | il governo ottiene la fiducia sul maxi emendamento

Manovra ancora ferma ai box dalla Ragioneria. Dal saldo e stralcio all'Ecotassa - le novità in cantiere : Mancano poche ore al Natale, e della Manovra, quella vera, non si ha traccia. Il maxi emendamento che di fatto dovrebbe riscriverla non c'è, slitta di ora in ora la presentazione al Senato, fino al rinvio alla giornata di sabato. Lungo il corso della giornata dal ministero dell'Economia escono varie bozze, al punto da far sbottare il viceministro Laura Castelli, che si dice "seriamente costernata per la continua fuoriuscita di documenti ...

Manovra - ecco le principali novità : niente Tari in bolletta - Ecotassa invariata : Il maxiemendamento alla Manovra non è ancora formalmente al Senato, ma a Palazzo Madama sono circolate alcune bozze, probabilmente non ancora finali. Nel corposo pacchetto di quasi trecento pagine ...

Ecotassa 2019 - LE SOGLIE DEFINITIVE IN MANOVRA/ Ecosconto fino a 6mila euro solo per chi rottama : MANOVRA, accordo sull'ECOTASSA in seno al governo, tagli su reddito di cittadinanza e quota 100. Confermati incentivi alle elettriche

Manovra - arrivano la nuova Ecotassa e incentivi sull’acquisto dell’auto per chi rottama : Cambia l'ecotassa e arrivano gli incentivi per chi acquista una nuova auto, ancora più alti per chi rottama il suo vecchio veicolo. Gli emendamenti alla legge di Bilancio presentati in commissione al Senato modificano l'ecotassa - che non si pagherà sulle utilitarie - e prevedono forti incentivi per chi acquista auto elettriche o ibride.Continua a leggere

Manovra - emendamenti di governo e relatori : Ecotassa rivista - scatta oltre i 160 grammi di Co2. Via i vertici dell’Anpal : Tra un’interruzione e l’altra e la richiesta di spiegazioni da parte del premier o del ministro dell’Economia Giovanni Tria, sono arrivati alla commissione Bilancio del Senato gli emendamenti del governo e dei relatori alla Manovra. Sui cui saldi, nel frattempo, è ancora in corso la trattativa con la Ue. Tra le 20 modifiche dei relatori c’è anche l’ecotassa riveduta e corretta. Come anticipato, è stata alzata la soglia di ...

Manovra - ecco la nuova Ecotassa. Per abbassare i premi Inail - tagli alle risorse su prevenzione e sicurezza : MILANO - Ecotassa ritagliata sulle auto che emettono oltre 160 CO2 g/km, a partire da 1.100 euro per arrivare fino a 2.500 euro, e contributi fino a 6mila euro - in caso di veicolo da rottamare, ...

Manovra : novità su pensioni di cittadinanza - Ecotassa - bonus 18enni : La commissione Bilancio del Senato riprende stamattina l’esame del testo della Legge di bilancio 2019, e l’arrivo in Aula è slittato a venerdì. Erano infatti saltate tutte le tre sedute previste per ieri, in attesa delle modifiche che il governo ha inviato a Bruxelles per scendere a una percentuale di deficit pari al 2.04% invece che al 2.4% e che, se approvate, dovranno trasformarsi in uno o più emendamenti dell’esecutivo o dei ...

Manovra - Ecotassa su auto extralusso : taglio a pensioni alte da 100mila euro : Ancora un rinvio per la Manovra in Parlamento. Fermo l'esame in commissione, l'approdo in aula al Senato è previsto per venerdì. La Commissione però dà più...

Manovra : dall’Ecotassa alle pensioni d’oro - ecco come cambierà il Disegno di legge : Le coperture per arrivare a una revisione al ribasso del rapporto deficit/Pil (che passa dal 2,4 al 2,04%) ci sono e i tre miliardi necessari sono stati reperiti dal Mef «nelle pieghe del bilancio». La quadra è stata trovata durante il vertice di domenica sera a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Fraccaro, Tria, Garavaglia e Castelli. Un in...