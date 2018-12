Eccezionale ritrovamento a Pompei | rinvenuto il sauro bardato del generale

meteoweb.eu

: RT @Giorno_Milano: L'eccezionale ritrovamento svelato a Palazzo Reale - ADM_assdemxmi : RT @Giorno_Milano: L'eccezionale ritrovamento svelato a Palazzo Reale - Giorno_Milano : L'eccezionale ritrovamento svelato a Palazzo Reale - fpincio : In questa tomba egizia nessuno entra da oltre 4.400 anni fa: eccezionale ritrovamento, è intatta! -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Importante: è statolo splendido cavallo di un altissimo magistrato militare. Alto, di gran razza edi tutto punto con la sella e i finimenti riccamente decorati in bronzo. La scoperta è documentata dall’ANSA in esclusiva. “Unlegato ad una tenuta suburbana ricca come la villa dei Misteri- spiega il direttore Osanna – e che ora verrà indagata e restituita al pubblico”.Ancora legato nella grande stalla insieme con altri due o forse tre cavalli di gran razza, lo splendidodel comandante militare, spiega Osanna, “Deve avere fatto una fine atroce, soffocato dalle ceneri che invasero l’ambiente o sopraffatto dallo choc termico all’arrivo della nube piroplastica”, ovvero i vapori bollenti che nelle ore finali spazzarono via ogni speranza di sopravvivenza di quelli che non avevano ...