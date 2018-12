E' morto Giovanni Martorana | attore palermitano | aveva 53 anni

Giovanni Martorana morto per esalazioni della stufa. Era l'attore de 'I cento passi' Video : Giovanni Martorana è stato trovato morto nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale, Palermo ,. Il decesso è avvenuto due giorni fa a causa delle esalazioni di una stufa a legna rimasta accesa ...

GIOVANNI MARTORANA morto : UCCISO DA ESALAZIONI STUFA/ Domani i funerali per l'ultimo saluto a "U Saracinu" : GIOVANNI MARTORANA è MORTO per colpa di una STUFA a legna; l'attore originario di Palermo aveva appena 53 anni ed era conosciuto come 'U Saracinu'.

Giovanni Martorana è morto : l’attore avvelenato dai fumi di una stufa : Giovanni Martorana è morto, avvelenato dai fumi di una stufa: l’attore è scomparso a 56 anni. Recitò in Malena, I cento passi, L’onore e il rispetto, Squadra Antimafia. Cinema, teatro e tv in lutto Palermo, Giovanni Martorana è morto: l’attore aveva 56 anni e secondo le prime notizie sarebbe stato ucciso a causa delle esalazioni […] L'articolo Giovanni Martorana è morto: l’attore avvelenato dai fumi di una stufa proviene ...

morto Giovanni Martorana : l'attore detto U Saracinu ucciso dalle esalazioni di una stufa : l'attore Giovanni Martorana è stato trovato Morto a 53 anni nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Pa). Il decesso dell'attore palermitano, detto U Saracinu, è...

Giovanni Martorana trovato morto in casa : l'attore de I Cento passi ucciso dalle esalazioni di una stufa : l'attore Giovanni Martorana è stato trovato morto a 53 anni nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale, Pa,. Il decesso dell'attore palermitano, detto U Saracinu , è avvenuto due giorni fa a ...

Strage a Strasburgo - Giovanni La Via «C'è un morto davanti a me». La drammatica testimonianza del parlamentare europeo : «C'è un morto davanti a me». È il drammatico racconto fatto all'Adnkronos dall'parlamentare europeo Giovanni La Via, bloccato in un ristorante di Strasburgo,...

Incendio San Giovanni Rotondo - morto 26enne disabile : i genitori uccisi in un agguato : Antonio Mangiacotti, disabile di 26 anni, è morto in seguito ad un Incendio scoppiato nell'abitazione, dove abitava con lo zio, per cause ancora in via di accertamento, anche se tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe la fuga di gas. Da piccolo aveva perso i genitori nel corso di un agguato di stampo mafioso, a cui ha assistito con le sorelline.Continua a leggere

Giovanni Succi - dopo giorni di ricerche la notizia peggiore : trovato morto : Aveva fatto perdere le tracce di sé mercoledì 21 novembre e dopo sei giorni è arrivata la più tragica delle notizie. La scomparsa di Giovanni Succi, il cacciatore di 68 anni di Santarcangelo, Rimini, che non si trovava da giorni, si è conclusa nel peggiore dei modi. Come riporta il sito Rimini Today, che pubblica anche la foto del luogo del ritrovamento, il corpo ormai senza vita del cacciatore è stato individuato a poca distanza dal punto dove ...

morto Giovanni Annarumma - il giovane calciatore aveva 22 anni : È Morto Giovanni Annarumma. Il giovane calciatore del Castellana Fontana, squadra che milita nel campionato di Promozione, in Emilia Romagna, se n'è andato a soli 22 anni per gli esiti di un brutto male contro il quale ha lottato con forza e coraggio. Originario della famosa località campana di Pompei, il giocatore attualmente risiedeva a Carpaneto, in provincia di Piacenza. La notizia della prematura morte di Annarumma ha destato il profondo ...

E’ morto il gatto Gino - simbolo di San Giovanni in Persiceto - adorato da tutto il web : “Non so come dirvelo… Gino, il nostro amico magico ci ha lasciato. Saremo in tanti a piangerlo“: con queste parole una delle amministratrici della popolare pagina Facebook (da 9mila fan) del micio ha dato l’addio al gatto più famoso e amato non solo di San Giovanni in Persiceto ma anche dei social network. Re Gino, gatto dal musetto regale, era adorato in tutto il paese. Probabilmente è stato investito da un’auto: ...

E' morto Re Gino - il gatto simbolo di San Giovanni in Persiceto con oltre 9mila fan : BOLOGNA - La notizia sta girando vorticosamente su Facebook, ma non è una bufala come spesso accade in questi casi. E' morta, a suo modo di vederla, un'autorità, un simbolo di San Giovanni in ...

San Ferdinando. morto Giovanni Camasso sbranato da due pitbull : E’ stato sbranato da due pitbull che lo hanno assalito e ucciso a morsi a San Ferdinando di Puglia (Bat).

Premana in lutto - è morto a 77 anni l'ex sindaco Giovanni Fazzini : Premana , Lecco, , 1 novembre 2018 " lutto a Premana per la morte dell'ex sindaco storico Giovanni Fazzini , scomparso all'età di 77 anni in ospedale all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dove era ...

Agguato a San Giovanni : un morto - un ferito e quindici colpi esplosi - VIDEO : Appena un giorno dalla marcia delle scuole contro le stese, a San Giovanni a Teduccio si torna a sparare e stavolta non verso i balconi. Un morto e un ferito il bilancio dell'Agguato in piazza San ...