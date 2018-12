Dopo l' auto | anche la birra | ecco le marchette dei grillini

Auto fuori strada Dopo lo scontro alla rotonda - due donne ferite : Tampona un Tir fra Piacenza e Fiorenzuola, un uomo all'ospedale 3 Auto fuori strada dopo lo scontro alla rotonda, due donne ferite I soccoritori sul posto Due donne, di cui una anziana, sono finite ...

Morì carbonizzata Dopo il frontale della sua auto con un'altra vettura - conducente a processo : Valentina Costa, 35enne di Bagnolo del Salento, è morta sul colpo nell'incidente stradale del 1 luglio del 2017 sulla Martano-Otranto.

Guida autonoma : UBER riprende i test Dopo l’incidente mortale : A quasi un anno di distanza dal tragico incidente in Arizona che aveva portato lo stop di tutte le sperimentazioni su strade pubbliche, la multinazionale che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato è pronta a riprendere i test su Guida autonoma. L’azienda ha richiesto e ottenuto allo stato della Pennsylvania i permessi per riprendere i test a seguito della messa a punto di ulteriori migliorie ai sistemi e alle regole per gli ...

Guida Autonoma - Uber - i collaudi ripartono Dopo l'incidente : A nove mesi dall'incidente mortale in Arizona e dal conseguente arresto di tutte le attività di sperimentazione, Uber è pronta a riaprire la sperimentazione stradale delle auto a Guida Autonoma. Secondo le informazioni diffuse da Bloomberg l'azienda ha ricevuto l'ok dal dipartimento dei trasporti della Pennsylvania per circolare nella città di Pittsburgh. In parallelo sono tornate a circolare altre vetture anche a San Francisco e Toronto, ma in ...

Dopo l'auto data alle fiamme il Tar riassegna la scorta al "Capitano Ultimo" : Il Tar del Lazio "restituisce" la scorta al colonnello Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che arrestò Totò Riina. Il Tribunale amministrativo regionale ha infatti accolto il ricorso di De Caprio ...

Incredibile Elon Musk - addio traffico : Dopo l’auto spaziale arriva il tunnel sotterraneo per viaggiare a 240 km/h : dopo l’auto elettrica che viaggia nello Spazio Elon Musk ha rivelato al mondo che nelle vicinanze di Los Angeles c’è l’ingresso ad un tunnel che, a basso costo, potrebbe aiutare a risolvere il problema del traffico urbano. L’imprenditore, già noto per Tesla e Space X, ha acceso i fari sulla strada sotterranea lunga dieci chilometri sviluppata dalla sua Boring Company. Un “campione” che si inserisce in una ...

Fuori strada con l'auto Muore Dopo dieci giorni : Adriano Scienza era nato a Cavaion, dove vive tuttora un fratello, e negli anni Settanta si era trasferito a Pastrengo. Da tempo risiedeva in Romania e, stando ad alcune indiscrezioni, era tornato in ...

Autostrada A13 chiusa nel Bolognese Dopo tamponamenti a catena tra mezzi pesanti : Stop al traffico nel tratto di Autostrada A13 tra Ferrara sud e Bologna Interporto, direzione Bologna. Un incidente avvenuto verso le 14.30 all'altezza di Bentivoglio ha coinvolto diversi mezzi pesanti. Ci sarebbero anche alcuni feriti. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con una coda di oltre 5 km.Continua a leggere

Manovra - dalle pensioni alla tassa sulle auto Cosa cambia Dopo il negoziato con Bruxelles : Le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, costeranno 4 miliardi di euro in meno. Ancora da sciogliere il nodo delle imposte sui veicoli più inquinanti per finanziare gli incentivi per quelli a bassa emissione

Sondrio - 6 morti Dopo scontro fra due auto/ Ultime notizie - sui social decine di messaggi di cordoglio : Sondrio, auto contromano sulla statale 38: sei morti. Ultime notizie, tremendo scontro frontale fra due auto avvenuto ieri sera, le vittime.

Auto contromano a Sondrio - sei morti. Veicoli in fiamme Dopo lo scontro | : scontro frontale tra due Veicoli poi finiti in fiamme. Tra le vittime cinque ragazzi tra 20 e 33 anni. Si indaga sulla dinamica

Manovra - intesa Dopo un lungo vertice | Palazzo Chigi : "Trovate le coperture" | Ecotassa per le auto di lusso e i Suv : dopo giorni di tensioni i due alleati di governo hanno trovato una quadra sui punti "caldi" della Manovra. Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale"

Elisa Isoardi rompe il silenzio Dopo l’incidente in autostrada : Elisa Isoardi torna su instagram dopo il piccolo incidente di percorso Sabato sera con imprevisto per Elisa Isoardi quello di ieri, è il caso di dirlo: come è stato scritto da vari siti, infatti, la conduttrice de La prova del cuoco ha avuto un piccolo incidente di percorso, diciamo così, mentre stava viaggiando sull’autostrada a bordo della sua auto, diretta verso una destinazione non svelata. “Quando buchi sull’autostrada ma ...

Amici di Maria De Filippi - Giordana è già in crisi : 'Sto male' - sfogo Dopo la punizione brutale degli autori : dopo meno di un mese di Amici di Maria De Filippi , per Giordana Angi è già tempo di crisi. La cantante ha confessato ai colleghi il proprio malumore per essere stata punita dagli autori dopo essere ...