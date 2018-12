Domenica In | indiscrezione sullo show di Mara Venier | il ricordo struggente a poche ore

Domenica Live in prima serata? / Cambio di programmazione per Barbara d'Urso : l'indiscrezione bomba - IlSussidiario.net : Domenica Live lascia il pomeriggio per andare in onda in prima serata? Barbara d'Urso potrebbe cambiare orario, ecco perché

Domenica Live pronta a traslocare in prima serata : l’indiscrezione : Domenica Live di Barbara d’Urso pronta a traslocare in prima serata: l’indiscrezione Pare che nei piani alti di Mediaset si stia discutendo non poco sul futuro di Domenica Live di Barbara d’Urso. E pare che il noto show pomeridiano di Canale 5 potrebbe subire uno spostamento di palinsesto, salutando il pomeriggio festivo della rete ammiraglia […] L'articolo Domenica Live pronta a traslocare in prima serata: ...