Domenica In | frecciatina della Izzo a Mara Venier | ' Qualche invidia l' hai suscitata'

Max Biaggi frecciatina a Bianca Atzei a Domenica In : A“Domenica In”Max Biaggi ha raccontato a Mara Venier il grave incidente che gli è capitato l’anno scorso: “Rivivere i momenti successivi all’incidente fa un certo effetto, non ricordo molto dell’incidente, mi sono risvegliato in ospedale, assistito da medici e infermieri con la massima cura e non posso che ringraziarli. Quando il primario mi disse, per la prima volta, della gravità dell’incidente, non mi rendevo neanche ...

Domenica In Max Biaggi frecciatina a Bianca Atzei : Ospite a “Domenica In”Max Biaggi ha raccontato a Mara Venier il grave incidente che gli è capitato l’anno scorso: “Rivivere i momenti successivi all’incidente fa un certo effetto, non ricordo molto dell’incidente, mi sono risvegliato in ospedale, assistito da medici e infermieri con la massima cura e non posso che ringraziarli. Quando il primario mi disse, per la prima volta, della gravità dell’incidente, non mi rendevo ...

Domenica Live Barbara D’Urso frecciatina ad Al Bano : Al programma “Domenica Live” Barbara D’Urso si toglie un sassolino dalla scarpa, a proposito della mancata partecipazione di Al Bano lo scorso 4 novembre alla sua trasmissione. Loredana Lecciso è in studio e parla di un possibile fraintendimento, inizialmente si era parlato di un presunto malore. Al Bano in settimana è andato in diverse trasmissioni, tornando sull’argomento ha detto in pratica che la D’Urso ha ingigantito tutto ...

Domenica Live - Loredana Berté : “La camicia di forza me l’hanno messa davvero”. Poi frecciatina a Mengoni : “M’ha copiato” : “Me l’hanno messa davvero nella vita la camicia di forza“, rivela Loredana Bertè a Domenica Live. La cantante nel corso dell’intervista con Barbara D’Urso ha spiegato perché nella copertina di “LiBertè”, suo ultimo disco, compare proprio con una camicia di forza: “Io un giorno mi sono rotta le scatole di trapani che sentivo, per trent’anni, quando abitavo nell’altra casa… ma tutti i giorni, per ...

'Stefano De Martino è ancora innamorato della Rodriguez' : la frecciatina a Domenica In : Si continua a parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e in molti sperano ancora in un possibile ritorno di fiamma . Questa settimana il ballerino è stato ospite a Domenica In, nel salotto pomeridiano di Mara Venier, dove ha avuto modo di fare un bilancio della sua vita professionale e anche quella sentimentale, parlando del suo rapporto con la showgirl argentina. Ed è proprio a Domenica In che è arrivata la super frecciatina della zia ...

'Stefano De Martino è ancora innamorato della Rodriguez' : la frecciatina a Domenica In : Si continua a parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e in molti sperano ancora in un possibile ritorno di fiamma . Questa settimana il ballerino è stato ospite a Domenica In, nel salotto pomeridiano di Mara Venier, dove ha avuto modo di fare un bilancio della sua vita professionale e anche quella sentimentale, parlando del suo rapporto con la showgirl argentina. Ed è proprio a Domenica In che è arrivata la super frecciatina della zia ...

Domenica Live : Barbara intervista la Colmenares e manda una frecciatina alla Venier : Sicuramente molti ricorderanno la regina indiscussa delle telenovelas Grecia Colmenares: l'attrice è stata ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live [VIDEO] ed ha esordito dicendo di essersi sbagliata a scrivere sui social 'Domenica In' al posto del nome della trasmissione della D'Urso. Essendosi accorta dell'errore, avrebbe voluto cancellare il post, ma il suo telefono era scarico. La presentatrice allora ha colto l'occasione per lanciare una ...

Domenica Live : Barbara intervista la Colmenares e manda una frecciatina alla Venier : Sicuramente molti ricorderanno la regina indiscussa delle telenovelas Grecia Colmenares: l'attrice è stata ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live ed ha esordito dicendo di essersi sbagliata a scrivere sui social 'Domenica In' al posto del nome della trasmissione della D'Urso. Essendosi accorta dell'errore, avrebbe voluto cancellare il post, ma il suo telefono era scarico. La presentatrice allora ha colto l'occasione per lanciare una ...