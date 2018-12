Dolci natalizi tipici napoletani | mustaccioli | pasta reale e struffoli

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018) Per quanto riguarda iNapoli ha una tradizione tutta sua e sono davvero numerosissime le possibili ricette: si passa dal divamore alle zeppole alla sorrentina, daiaglied infine ai roccocò.Si sa che Napoli è la capitale dell’allegria e del buon cibo, in particolar modo in questo periodo dell’anno idanno libero sfogo alla loro fantasia con preparazioni unichee da poter servire durante le feste. Ecco una lista deidella Campania dalla A alla Z....