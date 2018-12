Djokovic | un nuovo | vecchio | membro si unisce al team

Nuovo Ranking ATP 27/11/2018 – Djokovic al comando - Fognini migliore italiano : Djokovic in vetta davanti a Nadal: Fognini si conferma miglior italiano. La nuova classifica ATP Con la conclusione delle Atp World Tour Finals di Londra il Ranking è oramai diventato ‘end year’, almeno per i tennisti che giocano esclusivamente i tornei del tour maggiore, che ripartirà la prima settimana di gennaio. In vetta c’è Novak Djokovic, tornato a sedersi sul trono per la quarta volta dopo la finale di ...

Nuovo ranking ATP 13/11/2018 : primo Djokovic - segue Nadal : Nuovo ranking ATP 13/11/2018, Novak Djokovic mantiene il primato nella settimana del master di Londra In attesa della conclusione delle Atp World Tour Finals di Londra nessuna variazione nella top-ten mondiale. In vetta c’è Novak Djokovic, tornato a sedersi sul trono per la quarta volta dopo la finale di Parigi-Bercy: per Nole è la 225esima settimana complessiva al comando. In seconda posizione c’è Rafael Nadal (che con il ...

Nuovo ranking ATP 05/11/2018 : Djokovic riconquista la vetta : Novak Djokovic è nuovamente in vetta al ranking ATP dopo la finale conquistata a Parigi-Bercy ed il contemporaneo stop di Nadal E’ ufficiale il cambio al vertice del ranking Atp. Il serbo Novak Djokovic, finalista al Masters 1000 di Parigi-Bercy, torna numero 1 del mondo per la quarta volta in carriera scavalcando lo spagnolo Rafael Nadal, costretto al forfait nel torneo transalpino per un problema agli addominali. Sul gradino più ...

Atp - Djokovic di nuovo re. E Fognini torna al numero 13 : MILANO - Due variazioni ad alti livelli nella top 10 mondiale della classifica Atp di tennis pubblicata questa mattina. Cambio della guardia al vertice con il ritorno sul trono di Novak Djokovic : il ...

Masters 1000 Parigi Bercy : forfait di Nadal - Djokovic nuovo numero 1 del mondo : Guida tv: Masters 1000 di Parigi in diretta esclusiva su Sky Sport SKY SPORT UNO Mercoledì 31 ottobre e giovedì 1° novembre dalle 11 alle 23.30 Venerdì 2 novembre ore 14 primo quarto ...

ATP Parigi - infortunio per Nadal : lo spagnolo si ritira - Djokovic di nuovo n°1 al mondo : ATP Parigi, dopo Raonic si ritira anche Nadal: in dubbio anche la presenza di Rafa alle ATP Finals di Londra ATP Parigi, nuovo infortunio per Rafa Nadal. Il tennista spagnolo avrebbe dovuto giocare ai sedicesimi di finale del torneo Parigino contro il collega e connazionale Verdasco, ma ha annunciato il forfait anticipato a causa di un problema all’addome. Nadal dunque lascia il Master 1000 di Parigi e Verdasco approda agli ottavi di ...

Nuovo ranking ATP - 15/10/2018 : Djokovic avanza e “minaccia” Nadal : Novak Djokovic ha vinto il torneo ATP Masters 1000 di Shanghai vincendo la finale contro Coric e portandosi a ridosso di Nadal in classifica Guadagna una posizione e si porta al numero 2 nel ranking Atp Novak Djokovic fresco vincitore del Masters 1000 di Shanghai. La vetta resta appannaggio dello spagnolo Rafa Nadal, terzo lo svizzero Roger Federer, quarta piazza per Juan Martin Del Potro, quinto il tedesco Alexander Zverev. Per quanto ...