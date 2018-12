Dissesto | il caso Tremestieri ' Così lo stiamo superando'

catania.livesicilia

: @intuslegens @laltraguanciama Però qui dice solo per i comuni in dissesto. In ogni caso è una gran caxxata - Mariva2000 : @intuslegens @laltraguanciama Però qui dice solo per i comuni in dissesto. In ogni caso è una gran caxxata - TommyBrain : RT @sicktrader66: @lupecchioli @scramentu @CozzolinoSalvo @borghi_claudio @LucianoBarraCar Non vi è nulla nelle norme che regolano la gesti… - IacobellisT : RT @sicktrader66: @lupecchioli @scramentu @CozzolinoSalvo @borghi_claudio @LucianoBarraCar Non vi è nulla nelle norme che regolano la gesti… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Spesso ci siamo autotassati, per cartellone estivo o per gli spettacoli natalizi, e molte associazioni si sono rese disponibili gratuitamente". Progressi nonostante le difficoltà, anche se non tutto ...