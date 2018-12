Di Maio si auto-loda | La mia lista delle cose fatte è virale | le aziende la usano

Dalle pensioni al bonus auto : per Di Maio è tutto fatto. Il nostro fact checking : Il vicepremier Luigi Di Maio ha rivendicato alcuni traguardi raggiunti dal governo con la Manovra 2019: vediamo quali sono...

Manovra - Di Maio e Salvini danno l'ok : tassa su pensioni d'oro e per le auto di lusso : Dopo il lungo incontro svoltosi a Palazzo Chigi, è stato trovato l'accordo definitivo sulla Manovra da proporre a Bruxelles. Salvaguardati tutti i punti principali e confermata l'ecotassa solo per le auto di lusso. Smentita del tutto l'ipotesi delle dimissioni di Conte. Manovra, c'è l'accordo tra Salvini e Di Maio Dopo il lungo vertice di Palazzo Chigi, le due forze del governo gialloverde hanno definito del tutto la proposta di Manovra che ...

'Solo Suv e auto extralusso pagheranno di più'. Parola di Di Maio : Roma, 17 dic., askanews, - L'ecotassa colpirà solo Suv e 'supercar'. Parola di Luigi Di Maio. 'Abbiamo confermato l'ecosconto fino a 6.000 euro per le macchine elettriche e non inquinanti senza ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : «Restare compatti». Salvini : «Nessuna tassa sulle nuove auto» : I due vicepremier si preparano al nuovo incontro, previsto alle 20, per superare i nodi e le reciproche diffidenze relative alla Manovra economica

Manovra - stasera vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : 'Restare compatti' - Salvini : 'Nessun tassa sulle nuove auto' : Ore chiave anche secondo il suo omologo Matteo Salvini , che a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega, assicura : 'tutti gli impegni del contratto di governo ...

Manovra - Salvini : «Niente tasse su nuove auto». Vertice alle 20. Di Maio : «Ore più importanti dal 4 marzo» : Il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli...

Manovra - Salvini : 'Niente tasse su nuove auto'. Vertice alle 20. Di Maio : 'Ore più importanti dal 4 marzo' : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al Vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Manovra - in serata il vertice per chiudere Salvini : “Nessuna nuova tassa sull’auto” Di Maio : ‘Mi fido degli alleati di governo’ : Un vertice per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della Manovra. Sarà “per affrontare alcuni temi dirimenti“, come spiegavano ieri sera fonti del governo, che questa sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si troveranno a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Garavaglia e Castelli e il titolare dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. ...

Manovra - Salvini : «Niente tasse su nuove auto». Vertice alle 20. Di Maio : «Ore più importanti dal 4 marzo» : Il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli...

Ecotassa - Di Maio : nessuna nuova imposta sullauto : "Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani né nuove, né in uso. Sarà solo un ecobonus sulle auto elettriche, ibride e a metano, perché ci sono città ostaggio dell'inquinamento". Dopo il passo falso del governo in commissione bilancio (da molti giudicato un autogol a propria insaputa, visto che il giorno successivo allapprovazione dellemendamento dalle parti di via Veneto, sede del ministero dello Sviluppo ...

Manovra : taglio pensioni d'oro - retromarcia Di Maio sull'auto : Roma, 14 dic., askanews, - Arriva in Senato l'atteso emendamento targato M5S sul taglio alle pensioni d'oro superiori a 90mila euro lordi l'anno che prevede riduzioni dal 10 al 40% sugli assegni da 4.

Auto - la retromarcia di Di Maio : ecotassa corretta per «salvare la Panda» e le utilitarie : Una rimodulazione dell’ecotassa, per “salvare la Panda”. O, più precisamente, per riportare l’utilitaria Fiat sullo stesso piano delle dirette concorrenti. Che, essendo più “virtuose” sul piano delle emissioni di CO2, sarebbero state esenti dalla tassa anche nella prima versione dell’emendamento alla Legge di bilancio...

Auto - ecotassa 2019 : Di Maio fa marcia indietro e salva la Panda : È solamente di poche ore fa l’articolo in cui palesavamo le nostre perplessità riguardo l’emendamento che ha per oggetto l’ecotassa 2019. Così come presentato il testo elaborato dal governo vanificava la ratio dell’emendamento che di fatto rendeva il bonus appannaggio esclusivo di chi poteva permettersi un’Auto mediamente costosa a discapito di chi puntava ad una semplice utilitaria che di fatto avrebbe dovuto fare i conti con il malus. Non si è ...

Ecotassa - Di Maio : 'Non tasseremo l'auto delle famiglie. In corso interlocuzioni incoraggianti con produttori' : ROMA - 'Ci sono contatti costanti tra il ministero e tutti i soggetti interessati e mi pare che si stia andando verso una soluzione che garantirà il bonus per le auto elettriche fino a...