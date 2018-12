Di Maio lancia il test sulla Manovra Dopo la lista dei fatto | il M5s

Di Maio lancia l'allarme : 'Berlusconi sta per comprare parlamentari' : Era iniziato tutto con la fuoriuscita dal Movimento Cinque Stelle del deputato Dell'Osso. L'ex esponente grillino, malato di Sla, aveva scelto di lasciare il gruppo "giallo" in Parlamento, dopo essersi visto respingere un proprio emendamento a favore delle persone disabili. A far discutere è stata la scelta di confluire in Forza Italia. Ma a quanto pare, potrebbe non essere l'unico a fare questa scelta. O meglio, tutto questo secondo Berlusconi. ...

Di Maio teme i sondaggi e lancia la supercazzola del "chip intelligente" : Una platea "di oltre 5 milioni di persone" e un chip intelligente" che eviterà spese 'non autorizzate'. In attesa che il governo definisca qualche dettaglio in più, Luigi Di Maio torna a parlare del reddito di cittadinanza.In un'intervista al Fatto, il vicepremier sembra quasi vantarsi quando sottoline che il sussidio sarà richiesto da "almeno 10 milioni" di persone. E ammette che "due terzi" di chi lo riceverà "sono composti da gente che ha ...

Di Maio lancia la e-fattura Ma già sa che non funzionerà : Il conto alla rovescia è ormai partito e la scadenza è sempre più ravvicinata. A inizio 2019 suonerà il gong e ci sarà l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, provvedimento che stravolgerà la vita degli imprenditori italiani. In sostanza tutte le partite Iva, fatta eccezione per chi opera in regime di vantaggio e chi applica il regime forfettario, dovranno emettere fattura digitale. L'obiettivo è duplice: ...

Salvini boccia l’ecotassa per le auto - Di Maio rilancia sulle pensioni d’oro : Doveva essere la volta buona per definire nel dettaglio il compromesso con la Commissione europea sulla Finanziaria per il 2019. Non è accaduto nemmeno stavolta. È stata invece l’ennesima giornata di caos mediatico: prima la marcia indietro sull’ecotassa per le auto a benzina e gasolio, poi gli annunci sui tagli - sempre più alti - alle pensioni ri...

Di Maio rilancia sul reddito : 'Stiamo stampando 6 milioni di tessere' : Il vicepremier pentastellato ha anche precisato che le card, tipo bancomat, saranno inviate direttamente a casa a chi avrà i requisti richiesti dopo essersi registrati su un apposito sito internet -

Di Maio e Salvini vigilano su ogni singolo voto segreto. M5s e Lega si lanciano occhiate di fuoco : Il clima non è affatto quello di reciproca alleanza, piuttosto è di reciproco sospetto. Lega e M5s si lanciano sguardi di fuoco, la distanza in Aula è siderale. "I deputati del Carroccio continuano a sollevare problemi sul peculato, ma per noi è imprescindibile", racconta un deputato grillino mentre si dirige in buvette sbuffando un po'. In pratica quella fronda leghista non controllata da Matteo Salvini resta ...

Manovra, Tria all'Ue: 'Non si giochi al chicken game'. L'appello del ministro dell'Economia, Di Maio: 'Non diamo soldi a lobby e amici'

Conte lancia Piano rifiuti : «Basta ai roghi tossici». Salvini : ottimista su intesa con Di Maio : ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

Di Maio apre al dialogo con UE ma avverte : “Le riforme restano” e poi lancia un messaggio a Salvini : Di Maio pronto a dialogare con l’UE, le manovre non si toccano. A Salvini si raccomanda di non chiedere nulla per Berlusconi All’Europa “spiegheremo che siamo pronti a dismissioni di immobili, non a dismissioni primarie, non dei gioielli di famiglia. Siamo pronti a maggiori tagli agli sprechi, siamo eventualmente anche pronti a clausole di salvaguardia che mettano al riparo dallo sforamento del deficit. Però le grandi riforme ...

Tim - Di Maio lancia l'assist a Elliott. Rimosso l'ostacolo Amos Genish : l'assist è arrivato domenica. Luigi Di Maio, ospite di 'Non è l'Arena' su La7, annuncia che il governo vuole "creare le condizioni" per dare vita a un unico player per banda larga e Internet. In pratica il matrimonio tra Tim e Open Fiber. Una volontà stringente da portare a compimento entro la fine dell'anno. Parola d'ordine: fare in fretta. Quel messaggio ha un destinatario preciso, cioè il fondo Elliott, che nel ...

M5s - Di Maio : “Saremo ago della bilancia in Europa. Creeremo presto nuovo gruppo al di là delle destre populiste” : “Il prossimo anno sarà l’anno delle elezioni europee. Il M5s farà un gruppo alle Europee al di là delle destre populiste e al di là delle famiglie del Ppe e del Pse. Stiamo lavorando in contatto con altri gruppi e a gennaio-febbraio presenteremo un manifesto di questo nuovo gruppo europeo che si fonda sul lavoro, sul reddito, sull’innovazione e sull’ambiente”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro del ...

Di Maio lancia #bastaImpuniti Si va verso l'accordo con la Lega : "Il blocco della prescrizione è sacrosanto, è una battaglia di civiltà e sono sicuro che raggiungeremo il miglior accordo per i cittadini italiani". Lo dice nel corso di una diretta Facebook, Luigi di Maio in cui lancia un hashtag #bastaImpuniti Segui su affaritaliani.it