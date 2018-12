Di Maio ha assicurato che l' Iva non aumenterà Neanche i prossimi anni”

agi

: @Alessiom8 @Agenzia_Ansa Un po' si ma grazie alla Castelli, Toninelli, Lezzi, Di Battista, Di Maio, Sibilla e Tav… - OttonelloMauro : @Alessiom8 @Agenzia_Ansa Un po' si ma grazie alla Castelli, Toninelli, Lezzi, Di Battista, Di Maio, Sibilla e Tav… - jena650 : RT @PaolaTavernaM5S: 'Berlusconi è stato prescritto 8 volte... la prescrizione è da fermare ad un certo punto del processo proprio perché h… - giangrande57 : @repubblica ..stiamo tranquilli! Lo ha assicurato Di Maio….l'Iva non aumenterà….è una promessa che difenderanno co… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Iva, Di: "Non aumenteràanni" "L'Iva non aumenterà, quest'anno come nei, disinnescheremo sempre le clausole di salvaguardia". Queste le parole di Luigi Di, vicepresidente del Consiglio, durante una diretta sui social. fonte Facebook