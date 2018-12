Di Maio agli ambulanti | ' Fuori da direttiva Bolkestein'

Di Maio : "L'Iva non aumenterà Nessun taglio agli investimenti" : L'Iva non aumentera' quest'anno ne' nei prossimi anni. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi di Maio in un video su Facebook. "Tutti dicono che aumentera' l'Iva: noi l'abbiamo disinnescata e lo faremo tutti gli anni. Dicono che aumentera' ma non e' vero... Segui su affaritaliani.it

Vittorio Feltri : Matteo Salvini scendiletto di Luigi Di Maio. Dilettante allo sbaraglio - che fine farà : Castiga gli imprenditori, gli unici in grado di rilanciare l' economia, e incoraggia i fannulloni a non lavorare dato che incasseranno l' assegno previsto per chi, non sapendo fare un mestiere, se ne ...

Agli italiani la Manovra non piace : i sondaggi bastonano Salvini e Di Maio : La legge di bilancio 2019 spacca l'Italia: piace più al Sud che al Nord, ma comunque i giudizi negativi sovrastano di gran...

F35 - Di Maio frena : “Rivedremo il programma - dobbiamo tagliare le spese inutili” : Altro che «tecnologia alla quale non possiamo rinunciare». Sugli F35 «il Movimento 5 Stelle è sempre stato critico e resta critico». Dopo il caos provocato dalle parole del sottosegretario M5s alla Difesa, Angelo Tofalo, interviene Luigi Di Maio per ripristinare l’ortodossia del Movimento sui contestatissimi caccia made in Usa che l’Italia si è imp...

Manovra - Di Maio : ‘Reddito parte a marzo Iva non aumenterà - team ‘mani di forbici’ taglierà 23 miliardi di sprechi da gennaio’ : Assicura che il reddito di cittadinanza parte a marzo. Promette che “anche per la prossima Manovra l’Iva non aumenterà“. Annuncia che il governo sta “rivedendo la norma” sull’affidamento diretto degli appalti fino a 150mila euro. E chiama Sergio Mattarella “angelo custode”. Nel giorno in cui il maxiemendamento alla Manovra è atteso in Parlamento, in un’intervista ad Agorà Luigi Di Maio tocca i ...

Fisco - pensioni - tagli : la lista di Di Maio delle cose fatte Fact checking voce per voce : Il vice premier pubblica su Facebook un elenco delle riforme promesse e contenute nella Legge di Bilancio. Ma dice sempre tutta la verità?

Fisco - pensioni - tagli : la lista di Di Maio delle cose fatte. Fact checking voce per voce : Il vice premier pubblica su Facebook un elenco delle riforme promesse e contenute nella Legge di Bilancio. Ma dice sempre tutta la verità?

Di Maio : "Ora tagliamo gli sprechi"Da gennaio team mani di forbice : "Abbiamo 5 anni per cambiare davvero tutto. E da gennaio oltre a far funzionare le cose che abbiamo inserito nella legge di bilancio, taglieremo molto di piu' le cose che non servono. Entra in azione il team 'mani di forbice' per tagliare gli sprechi e recuperare le risorse". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. "Lavoreremo per mettere mano a tutti gli sprechi di ministeri, Regioni e ...

La truffa dei bitcoin che sfrutta Luigi Di Maio e punta agli elettori M5S : Ora dai vip del mondo delo sport è passata a quelli della politica. Attenzione a non cascarci. Tag Luigi Di Maio bitcoin M5S

La truffa dei bitcoin che sfrutta Luigi Di Maio e punta agli elettori M5S : Un falso sito di news si pubblicizza su Facebook tra coloro che seguono il vicepremier grillino. E propone una storia inventata sostenendo che il ministro Cinque Stelle si sia arricchito con le criptovalute. Chi ci casca rischia di pagare caro

MANOVRA - DI Maio : 'QUELLO CHE POTEVAMO FARE L'ABBIAMO FATTO'/ 'Nessun taglio a reddito e quota 100' : MANOVRA, accordo sull'Ecotassa in seno al governo ma i tagli su reddito di cittadinanza e quota 100 non convincono ancora la Commissione.

Crozza a Fazio : “Sei l’unico taglio che ha messo d’accordo Salvini e Di Maio”. E il conduttore : “Non essere così contento” : Maurizio Crozza, in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, questa settimana ha commentato le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio : “Il taglio al tuo stipendio è l’unico taglio che ha messo d’accordo tutti. Sei come l’ecotassa, sei la Faz Tax!”. L’artista genovese ha poi proseguito: “Adesso Conte incontrerà Juncker e dirà: è tutto risolto abbiamo ...

La Manovra cambia ancora - Ue concede più tempo - Moscovici "fiducioso" - Di Maio smentisce tagli : Giudizio Ue verso rinvio, l'accordo ancora non c'è Dopo l'accordo nella maggioranza, dopo un vertice maratona a palazzo Chigi, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha inviato all'Ue un nuovo ...

La Manovra cambia ancora - Ue concede più tempo. Di Maio smentisce taglio quota 100 e reddito : Giudizio Ue verso rinvio, l'accordo ancora non c'è Dopo l'accordo nella maggioranza, dopo un vertice maratona a palazzo Chigi, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha inviato all'Ue un nuovo ...