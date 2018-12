adnkronos

: Di Battista: 'Parlerò con Luigi e vedremo il da farsi' - BinaryOptionEU : Di Battista: 'Parlerò con Luigi e vedremo il da farsi' - Le_Valentinois7 : New post: 'Di Battista: 'Parlerò con Luigi e vedremo il da farsi' ' - avorpora : RT @Adnkronos: Di Battista: 'Parlerò con Luigi e vedremo il da farsi' -

(Di domenica 23 dicembre 2018) "Dopo 16.718 km in bus, più altri su varie imbarcazioni,, con qualche kg in meno noi due e qualcuno in più Andrea, dopo aver visitato 9 paesi, scritto reportage, girato documentari, dopo aver vissuto ...