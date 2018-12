Descalzi Ad ENI | combustibile da rifiuti con vantaggi ambientali per città

Eni - Conte : "Descalzi ha mia fiducia" : "Stiamo parlando di fatti che riguardano la moglie di Descalzi, la responsabilità penale è personale e fino a quanto non verrano fuori fatti penalmente rilevanti per Descalzi, l'Ad dell'Eni avrà la ...

Tangenti Eni in Nigeria. Per il Gup i vertici "avallarono gli illeciti" - Descalzi "prono a pretese di Bisignani" : I vertici di Eni e Shell sapevano. Il management delle società sarebbe stato "pienamente a conoscenza" della corruzione operata dai due mediatori Obi Emeka e Gianluca Di Nardo in relazione alle presunte Tangenti che avrebbero pagato le due società in Nigeria per il campo petrolifero Opl - 245. Lo scrive il gup di Milano Giuseppina Barbara nella motivazioni alla sentenza con cui il 20 settembre scorso ha condannato entrambi a 4 anni ...

Tangente Eni Nigeria - per gup di Milano vertici “avallarono illeciti” e l’ad Descalzi “prono di fronte a pretese di Bisignani” : l’ad di Eni Claudio Descalzi, che all’epoca dell’acquisizione di Opl 245 era “il numero 2 della più importante azienda italiana nonché primaria società politica mondiale”, sarebbe stato “prono di fronte alle pretese di Luigi Bisignani, cioè di un privato cittadino il cui nome era già emerso in alcune delle inchieste più scottanti e note della storia giudiziaria italiana”. È la riflessione del giudice per l’udienza ...

Tagenti in NIgeria - la giudice : "I vertici di Eni avallarono illeciti - Descalzi prono a Bisignani" : MILANO- I vertici di Eni sapevano delle condotte illecite dei loro mediatori e hanno avallato le loro azioni. Lo ha scritto il gup Giusy Barbara nelle motivazioni della sentenza che ha condannato a ...

Bioraffineria Eni - Descalzi promuove il green : 'Sempre più utile operativo' : Contenuti sponsorizzati Per approfondire ENI con Hera per l'economia circolare Eni in Italia: 4 mld in 4 anni per riconversione industriale, investimenti e tecnologia in chiave ambientale Eni ...

Bioraffineria Eni - Descalzi promuove il green : "Sempre più utile operativo" : Teleborsa, - " L'impianto di Porto Marghera è stato il primo esempio di economia circolare sulla parte della raffinazione ed è stata la prima raffineria nel mondo trasformata da raffineria tradizionale a raffineria green". Queste le parole dell'amministratore delegato di ...

Bioraffineria Eni - Descalzi promuove il green : : Teleborsa, - " L'impianto di Porto Marghera è stato il primo esempio di economia circolare sulla parte della raffinazione ed è stata la prima raffineria nel mondo trasformata da raffineria tradizionale a raffineria green". Queste le parole dell'amministratore delegato di ...

Bioraffineria Eni - Descalzi promuove il green : "Sempre più utile operativo" : L'impianto di Porto Marghera è stato il primo esempio di economia circolare sulla parte della raffinazione ed è stata la prima raffineria nel mondo trasformata da raffineria tradizionale a raffineria green". Queste le parole dell'amministratore delegato di ...

Eni : Descalzi - da green sempre più utile operativo : 'L'impianto di Porto Marghera -a spiegato - è stato il primo esempio di economia circolare sulla parte della raffinazione ed è stata la prima raffineria nel mondo trasformata da raffineria ...

Enigate - il libro-inchiesta di Claudio Gatti : “Descalzi? Ha conflitti d’interessi e ha mentito. Da governo nessuna svolta” : L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi? “Al di là di quello che diranno le sentenze, ha mentito, aiutato faccendieri, ha conflitti d’interesse”. Quindi, “non può restare al suo posto”. A rivendicarlo il giornalista Claudio Gatti, autore del libro “Enigate”, il libro inchiesta (edito da Paper First) con il quale viene raccontata la vicenda che la Procura di Milano considera la più ...

Eni conferma il suo impegno in Libia. Vertice fra Descalzi e al-Sarraj : Teleborsa, - L'Eni conferma un "forte impegno" in Libia a neanche un mese dall' accordo siglato con la società inglese BP e con la compagnia petrolifera libica National Oil Corporation , NOC, per ...

Eni conferma il suo impegno in Libia. Vertice fra Descalzi e al-Sarraj : L'Eni conferma un "forte impegno" in Libia a neanche un mese dall' accordo siglato con la società inglese BP e con la compagnia petrolifera libica National Oil Corporation , NOC, per rilevare il 42,5% ...

Eni - Zingales : "Descalzi mi disse che paralizzavo la società" : MILANO - 'L'unica cosa che Descalzi mi trasmise fu che questo mio interesse, questo mio continuo fare domande su questa vicenda, acquisto della concessione per il giacimento opl-245 in Nigeria, ndr, e ...

Claudio Descalzi : 'Eni ha investito 5 miliardi in ricerca - rinnovabili e efficienza' : ... investendo nello sviluppo di tecnologie che consentano di minimizzare l'impronta carbonica delle nostre attività, massimizzare l'efficienza energetica e, in un'ottica di economia circolare, ci ...