De Boer nuovo tecnico Atlanta United

Usa - De Boer torna in pista : è il nuovo allenatore dell’Atlanta United : Frank De Boer riparte dagli Stati Uniti. L’ex allenatore di Ajax e Inter sarà il nuovo allenatore dell’Atlanta United fresco vincitore della MLS, il campionato americano. Sostituirà l’argentino Martino, che saluta dopo aver conquistato il primo titolo della breve storia del club, nato nel 2015. L’olandese ritrova una panchina a due anni di distanza dalla deludente esperienza – culminata con l’esonero ...

Stefano Boer i sul nuovo Ponte di Genova. "Senza monumentalismi né autocommiserazioni - una risposta molto genovese" : Il viadotto Morandi "non è solo di Genova o del nord Italia, è il Ponte d'Italia" e la scelta adottata individua "una soluzione funzionale, sobria e altamente simbolica. Una soluzione molto genovese, direi, senza monumentalismi né autocommiserazioni . E affidare il progetto a un altissimo rappresentante dell'architettura italiana è un grande messaggio che l'Italia dà all'estero. Credo che alla fine la scelta di ...

Pensioni - «gli statali con quota 100 perderanno 500 euro al mese». Il nuovo allarme di Boeri : La quota 100 , ovvero andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi, per gli statali potrebbe non essere un grande affare . Lo sostiene il presidente dell'Inps, Tito Boeri , che qualche ...