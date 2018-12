Dai tagli alle nuove tasse Ecco la stangata del 2019 con la manovra

La Manovra non piace alla Cei : Dai tagli all'editoria alla cancellazione dell'Ires al settore no-profit : ..., verrebbero penalizzate fortemente tutte le attività di volontariato, di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e anche del mondo socio-sanitario. Si tratta di ...

Dodi Battaglia/ Il successo dei Pooh : 'La lontananza dalla famiglia e Dai figli l'unica nota dolente' : Dodi Battaglia a Storie Italia sul successo dei Pooh: 'La lontananza dalla famiglia e dai figli l'unica nota dolente. Natale lo trascorrerò con i miei cari'

Pensioni d’oro : taglio dal 15 al 40% sugli assegni Dai 100mila euro lordi : Sarà di cinque anni e su cinque fasce, a partire da 100mila euro lordi l'anno (5mila al mese al netto dell'Irpef e senza considerare le addizionali comunali e locali)...

Pensioni d'oro : taglio dal 15 al 40% sugli assegni Dai 100mila euro lordi : Sarà di cinque anni e su cinque fasce, a partire da 100mila euro lordi l'anno (5mila al mese al netto dell'Irpef e senza considerare le addizionali comunali e locali)...

L’agricoltura italiana punta sul digitale per non essere tagliata fuori Dai mercati : C'è un errore molto comune quando si pensa all'utilizzo del digitale per il settore agricolo, come se la ricerca e l'innovazione possano essere utili solo a migliorare la sostenibilità dei processi produttivi rispetto all'ecosistema. È deviante e riduttivo limitarsi a questo aspetto: innovare nel settore agricolo significa soprattutto perseguire il miglioramento competitivo, con l'effetto di essere più concorrenziali ...

Tagli all'editoria - a sorpresa lo stop alla riforma voluta Dai Cinquestelle : ROMA - Subisce a sorpresa uno stop l'abolizione del finanziamento all'editoria che i Cinquestelle volevano introdurre con una modifica nella legge di bilancio: nottetempo l'emendamento 59.08, ...

Caso Sampdoria - ultimatum Dai tifosi : chiesto un confronto al presidente Ferrero [DETTAGLI] : Sono ore caldissime in casa Sampdoria, il presidente Ferrero è stato indagato, sequestrati i beni del numero uno blucerchiato che nelle ultime ore ha voluto chiarire la situazione attraverso un comunicato ufficiale. Nel frattempo anche i tifosi hanno chiesto un chiarimento al numero uno della Sampdoria: “pretendiamo di sapere come stanno le cose direttamente e pubblicamente dal signor Massimo Ferrero, che è’ tenuto a rispondere ...

Maltempo - Salvatore - M5S - : 'I risparmi Dai tagli dei nostri stipendi alla protezione civile' : Abbiamo altresì pronto un Odg per impegnare il risparmio di spesa che si otterrà con la riduzione dei costi della politica , cioè il contributo regionale degli ex consiglieri, , affinché anche esso ...

La Mare Jonio adesso accusa : "Tagliati fuori Dai salvataggi" : Giallo sulla nave Mare Jonio. L'imbarcazione che fa parte del progetto "Mediterranea" (guidato da diverse associazioni italiane pro-immigrazione) sarebbe stata tagliata fuori dalle segnalazioni per i salvataggi dei migranti in Mare. E a muovere questa accusa è stato il deputato di Sinistra Italiana, Erasmo Palazzotto che si trova a bordo: "Se Malta, grazie alla nostra presenza, ha ripreso a fare i soccorsi, ne siamo contenti. Ciò non toglie che ...

Conte : «Senza crescita tagli di spesa» L’analisi : Tria isolato Dai 18 Paesi euro : La dichiarazione del premier alla trasmissione «Dimartedì». «Se tornassi indietro terrei lo spread più basso. Ma non dipende da me»

Manovra - Dai tagli di spesa a quota 100 : i margini per trattare con l’Ue : La parola d’ordine rimane «la Manovra non si tocca», ma il Governo è al lavoro per mettere a punto una cassetta degli attrezzi da usare all’occorrenza. Nel caso in cui lo spread toccasse livelli ben più alti di quelli raggiunti in questi giorni o, ancora, la pagella di S&P’s in arrivo venerdì fosse più negativa di quella di Moody’s...

Goldman Sachs : già scontato Dai mercati il taglio del rating italiano di un gradino : Questo collocherebbere il debito pubblico su un percorso discendente e ridurebbe l'attuale vulnerabilità dell'economia italiana'. Il rating dell'Italia è attualmente 'Baa3' per Moody's , abbassatoi ...

Dieselgate - Daimler taglia stime di utile per 2018 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Daimler - Ancora un taglio per le stime sul 2018 : Il gruppo Daimler ha tagliato, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, i target per l'intero 2018. Dopo la revisione di giugno, è infatti arrivato un nuovo adeguamento delle aspettative sull'utile operativo a un contesto di mercato reso difficile da diversi fattori negativi. Pesa la questione diesel. Il primo fattore citato dal gruppo di Stoccarda è legato all'aumento degli oneri legati ai "procedimenti e alle misure governative ...