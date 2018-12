: Breaking News #Cuba vota Costituzione aperta a mercato - Cyber_Feed : Breaking News #Cuba vota Costituzione aperta a mercato - TelevideoRai101 : Cuba vota Costituzione aperta a mercato -

Il Parlamentono hato il progetto di nuovache riconosce ilsenza rinunciare a una società comunista: questo sarà sottoposto a un referendum il 24 febbraio. I 560 deputati, tra cui Raul Castro, ex presidente (2008-2018) e segretario del Partito Comunista, completeranno il testo,poi il voto per alzata di mano.Dopo 3 mesi di dibattiti popolari (8,9 mln dini su 11 mln di abitanti), quasi 800mila le proposte di modifica,aggiunte o cancellazioni in unaabituata per 50 anni all'unanimità politica.(Di domenica 23 dicembre 2018)