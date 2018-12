Costantino Vitagliano confessa | “Anni fa volevano comprare il mio sperma per cifre

Costantino Vitagliano : «Fabrizio Corona veniva sotto casa mia a urlare» : «Non c'è rivalità con Fabrizio Corona, almeno da parte mia. Era lui che veniva sotto casa mia a urlare», sono le parole di Costantino Vitagliano, intervistato da Lorella...

Costantino VITAGLIANO/ Video - Fabrizio Corona? 'Nessuna rivalità era lui che veniva sotto casa mia' - Rivelo - : COSTANTINO VITAGLIANO ospite della nuova puntata di Rivelo: dall'amore per la figlia Ayla alla presunta rivalità con Fabrizio Corona.

Costantino Vitagliano : "Corona urlava sotto casa mia" : Si conclude con più 250mila telespettatori la prima edizione di Rivelo, il gossip show di Real Time che, nella puntata andata in onda ieri sera, ha ospitato Costantino Vitagliano e Jessica Mazzoli. Al ...

Costantino Vitagliano intervistato da Lorella Boccia - spiega perchè è finita l’amicizia con Daniele Interrante. Leggi per saperne di più : Ospite dell’ultima puntata di Rivelo, Costantino Vitagliano ha parlato del suo passato dorato e dell’inevitabile declino della sua fama. Il re dei tronisti ha anche raccontato di come Daniele Interrante e gli altri suoi... L'articolo Costantino Vitagliano intervistato da Lorella Boccia, spiega perchè è finita l’amicizia con Daniele Interrante. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Costantino Vitagliano a Rivelo : "Quando il castello dorato è crollato mi hanno abbandonato tutti" : Ospite di Rivelo, il programma di interviste del venerdì in seconda serata condotto dall'ex Amici Lorella Boccia, l'ex tronista Costantino Vitagliano ha raccontato la sua carriera e i suoi trascorsi con Lele Mora e Fabrizio Corona.Ecco cosa aveva detto a proposito dell'agente dei vip e del padre di Carlos: Con Lele Mora, con cui oggi ho ripreso il dialogo, ho sempre avuto un rapporto schietto e sincero. Per quanto riguarda Corona, da ...

Costantino Vitagliano : «Fabrizio Corona veniva sotto casa mia a urlare» : «Non c'è rivalità con Fabrizio Corona, almeno da parte mia. Era lui che veniva sotto casa mia a urlare», sono le parole di Costantino Vitagliano, intervistato da Lorella...

Costantino Vitagliano si racconta : “Ho sempre tradito. La madre di mia figlia è stata una delle mie amanti”. Clicca per leggere l’intervista : Costantino Vitagliano, ospite di Lorella Boccia a “Rivelo”, in onda ogni venerdì alle 23,45 su Real Time, parla della figlia Ayla, 3 anni, avuta da Elisa Mariani con cui è finita quando la bambina... L'articolo Costantino Vitagliano si racconta: “Ho sempre tradito. La madre di mia figlia è stata una delle mie amanti”. Clicca per leggere l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Costantino Vitagliano : “Fabrizio Corona veniva a urlare sotto casa mia” : Ospite del programma Rivelo, in onda sul Nove e condotto da Lorella Boccia, Costantino Vigliano ha parlato del suo rapporto con Lele Mora ma anche con Fabrizio Corona: “Con Lele Mora, con cui oggi ho ripreso il dialogo, ho sempre avuto un rapporto schietto e sincero. Per quanto riguarda Corona, da parte mia non c’era rivalità. Era lui che veniva sotto casa a urlare ‘Sono il nuovo Costantino’, non ero certo io. Urlava ‘Sono il ...

Rivelo - le confessioni di Costantino Vitagliano e Jessica Mazzoli : Costantino Vitagliano e Jessica Mazzoli si raccontano nella trasmissione Rivelo, fra confessioni scomode e rivelazioni scottanti. Lorella Boccia ha intervistato nel suo show in onda su Real Time, il tronista per eccellenza: Costantino Vitagliano. Oggi l’ex modello ha 44 anni e una figlia di tre anni, Ayla, nata dalla sua relazione con la modella Elisa Mariani, da cui si è separato poco prima della nascita della piccola. Era il 2003 quando ...

Costantino Vitagliano : "Mai rivalità con Fabrizio Corona" : Nuova puntata di Rivelo, il programma di interviste condotto da Lorella Boccia, ogni venerdì alle 23:45 su Real Time.prosegui la letturaCostantino Vitagliano: "Mai rivalità con Fabrizio Corona" pubblicato su Gossipblog.it 21 dicembre 2018 07:50.

Costantino Vitagliano a Rivelo : "Tra me e Corona nessuna rivalità" : Si prospetta una puntata esplosiva a 'Rivelo', lo show di Real Time condotto da Lorella Boccia in arrivo domani, 21 dicembre, alle ore 23:45. Ospiti della nuova puntata sono Costantino Vitagliano , ex ...

Rivelo su Real Time - Costantino Vitagliano e Jessica Mazzoli ospiti puntata 21 dicembre 2018 (Anteprima Blogo) : Secondo quanto risulta a Blogo, saranno Costantino Vitagliano e Jessica Mazzoli gli ospiti della sesta e ultima puntata di Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia in onda ogni venerdì alle 23.45.Il primo è lo storico primo tronista di Uomini e donne, da qualche tempo lontano dalla televisione, che ormai frequenta solo per sporadiche ospitate (da tempo si vocifera di un suo possibile approdo nel trono over, per ora non ...

Costantino Vitagliano mette in dubbio Walter Nudo : “Non ci credo” : Walter Nudo casto da un anno, Costantino Vitagliano non ci crede Walter Nudo è stato il protagonista indiscusso ieri al Grande Fratello Vip. La nona diretta del reality, andata in onda di giovedì, ha visto l’attore prima lasciare il programma da “eliminato”, per poi rientrare e far uscire Fabio Basile. Le sorprese per Walter Nudo non sono finite però con le nomination. L’attore infatti ha ricevuto una sorpresa: ...

Costantino Vitagliano potrebbe tornare a Uomini e Donne : l'indiscrezione e le conferme : Lo avevamo lasciato estremamente provato per la morte della madre, di cui aveva parlato anche a Verissimo . Ora, però, Costantino Vitagliano potrebbe tornare protagonista in tv, proprio nel programma ...