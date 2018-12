Cosenza | tenta di strangolare la moglie | si ferma per pianto figlia 9 anni

huffingtonpost

(Di domenica 23 dicembre 2018) Una bambina di 9che cura le ferite sanguinanti della mamma. È la scena che si è presentata ai carabinieri di Lattarico e della Compagnia di Rende che hanno arrestato il marito 63enne della donna perto omicidio. È stato lo stesso uomo a presentarsi in stato confusionale in caserma dicendo di aver "fatto una cosa grave".Una volta tranquillizzato, ha confessato di aver cercato dilacon un cavo elettrico lasciandola ferita sul pavimento di casa. I militari hanno individuato l'abitazione e soccorso la donna, in stato di shock e con accanto lache cercava di aiutarla. La donna è stata poi portata in ospedale. Ilto strangolamento è avvenuto al culmine dell'ennesima lite e non è stato portato alle estreme conseguenze, secondo quanto ha detto l'uomo, solo per il casuale arrivo della bambina che con il suo ...