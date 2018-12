Cosa non cambia rispetto al passato nella manovra del governo del cambiamento

Gattuso show sul Milan : “Montolivo non mi piace! Higuain-Morata? Ecco Cosa dico” : Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha detto la sua in merito alla sconfitta rossonera contro la Fiorentina e non solo “E’ un momento complicato, oggi eravamo in emergenza, la sconfitta brucia. Abbiamo perso un po’ di brillantezza e oggi abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna. Abbiamo subìto un tiro in porta e un gol. E’ un momento no, bisogna restare lucidi e non andare alla ricerca di colpevoli“. Lo ...

Per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà : 'Non credete ai giornali - dirò io Cosa è successo' : Un giorno dirò al mondo esattamente cosa è successo, perché è successo e com'è la mia vita oggi ma finché non sono pronta a condividerlo con le persone, per favore smettetela di curiosare e di ...

MotoGp – Marquez ha le idee chiare - dal rapporto con Lorenzo alle qualità dei rivali : “non siamo amici! Ecco Cosa ruberei a Valentino” : Marc Marquez svela le qualità che ruberebbe dai suoi rivali, soffermandosi sul rapporto col suo nuovo compagno di squadra Jorge Lorenzo La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili a tutti gli appassionati delle due ruote. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale disputando una stagione impeccabile, macchiata solo da un problema alla spalla che proprio nei primi giorni di dicembre lo ha costretto a ...

Per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà : “Non credete ai giornali - dirò io Cosa è successo” : Sono passati meno di sei mesi da quanto è finita in rianimazione per overdose e per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà rivolgendosi direttamente al pubblico, senza alcuna mediazione. Da quando lo scorso novembre è tornata a casa, in tempo per votare alle elezioni di medio termine invitando tutti a seguire il suo esempio, la popstar non ha rilasciato interviste né parlato della sua salute. Ma quel ricovero d'urgenza dopo un ...

Nadia Toffa/ Foto : la dedica d'amore a Totò : 'Chi non ha avuto un cane non sa Cosa significhi essere amato' : Nadia Toffa rinasce d'inverno come un bucaneve e lancia un messaggio ai fans in vista del Natale: 'non abbiate fretta, perché la vita...'.

Pacco Amazon : Cosa fare se non arriva e come tracciarlo : Avete fatto un ordine su Amazon ma il Pacco non è ancora arrivato? Forse il ritardo è dovuto al corriere o, se avete acquistato da un negozio di terzi su Amazon, il problema è da imputare al negozio che ha effettuato la spedizione. In ogni caso, nessuna paura: scoprite in questa guida cosa fare se […] Pacco Amazon: cosa fare se non arriva e come tracciarlo

Sai - veramente - Cosa mangi? Stop al cibo anonimo». : Il presidente di Coldiretti Verona, Daniele Salvagno: «In un momento difficile, per l'economia, dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza, con l'obbligo di indicare in ...

Lo spirito del Natale si impossessa di Michelle e Aurora non potrà restarne immune : ecco Cosa hanno combinato : “Ormai è diventata tradizione e quindi, anche quest’anno, ecco il nostro magico video di Natale!! Questa volta ho reclutato (in modo assolutamente spontaneo e volontario) la mia povera figlia per una missione speciale: portare lo spirito Natalizio nelle vostre case e ringraziarvi per tutto l’affetto che ci dimostrate Buon Natale a tutti!!”. Così Michelle Hunziker presenta il simpatico video natalizio postato in questi ...

Dagli incentivi alle imprese ai fondi per le Forze armate. E non solo. Cosa c'è dentro i 2 miliardi della caparra concessa a Bruxelles : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le ha definite risorse "accantonate". Sono i 2 miliardi della manovra che non potranno essere utilizzati fino a luglio e non è affatto detto che andrà a finire così perché usciranno dal freezer solo se un monitoraggio dimostrerà che i conti pubblici non stanno sballando. Cosa c'è dentro questi due miliardi che sono nelle disponibilità, ad oggi solo ...

Cosa avranno in comune le persone nell’immagine? Che non sono persone : Conosci una delle persone in queste immagini? Rispondo io per te. No, non le conosci e il motivo è molto semplice e non riguarda età, estrazione sociale o posizione geografica. Nessuno al mondo può conoscere [...] L'articolo Cosa avranno in comune le persone nell’immagine? Che non sono persone è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Caos Reggina - la squadra non scende in campo : ecco Cosa può succedere : E’ una situazione delicatissima in casa Reggina, si fa sempre più strada un nuovo fallimento per il club amaranto, nelle ultime ore è stato accolto il ricorso della Figc sul caso fideiussione, 8 punti di penalizzazione più 350 mila euro per il club amaranto che vanno sommati ad altri punti per il mancato pagamento degli stipendi, concludere la stagione ad oggi sembra utopistico. E la squadra ha deciso di non scendere in campo nel ...

F1 – Lewis Hamilton risponde alle critiche - il britannico non ci sta : “non importa Cosa mi tirate contro” : Lewis Hamilton non si fa abbattere dalle critiche: il britannico della Mercedes sicuro di se stesso. Il messaggio ai leoni da tastiera è diretto e sincero Lewis Hamilton è spesso preso di mira sui social: tante le critiche per il 5 volte campione del mondo di F1, che deve sempre fare attenzione a ciò che pubblica, che afferma e che fa quotidianamente. Anche solo una passeggiata con i suoi amati cani potrebbe essere motivo per i leoni da ...

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non si seguono più su Instagram/ Ecco Cosa era successo prima del GF Vip : Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non si seguono più su Instagram: perché? Al momento non lo sappiamo ma possiamo intuirlo...

Guido Crosetto e l'atroce dubbio sulla manovra : 'Stangata annunciata' - Cosa non torna : Sicuri che l'accordo tra Italia e Commissione europea sulla manovra sia quello definitivo? Forse. O forse no. Chi mostra di avere dei dubbi, nelle confidenze raccolte da Augusto Minzolini in un pezzo ...