Coppa del Mondo Ciclocross – L’under Dorigoni conquista l’argento Ottimo 4^ per lo

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi terza : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa del mondo maschile : Boe inarrestabile - 18° Hofer : Biathlon, Coppa del mondo maschile: 18° posto per l’azzurro Hofer, primo classificato invece Johannes Thingnes Boe Sesta vittoria in otto gare stagionali per Johannes Thingnes Boe nella Coppa del mondo maschile di Biathlon. Il norvegese, assoluto dominatore nella stagione in cui Martin Fourcade fatica, ha dominato anche la mass start che ha chiuso la tre giorni sulla pista ceca di Nove Mesto, con un’altra grande prestazione ...

Biathlon - quando riprende la Coppa del Mondo? Si riparte a Oberhof dopo la Befana. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di Biathlon ritornerà nel 2019 e farà tappa in Germania: quattro giorni di gare ad Oberhof proveranno a dare una nuova conformazione alle classifiche. Questa volta a scendere in pista per primi saranno le donne, che giovedì 10 alle ore 14.30 affronteranno la sprint, stesso format in cui saranno impegnati il giorno dopo, venerdì 11, alla stessa ora, gli uomini. Proprio i ragazzi avranno poco tempo per recuperare, infatti sabato ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : Joergen Graabak trionfa in volata. Eccellente decimo Alessandro Pittin : È ancora una volta la Norvegia ad esultare nella Coppa del Mondo di Combinata nordica. Si è chiusa la tappa di Ramsau, l’ultima del 2018, con il trionfo del campione olimpico di Sochi Joergen Graabak: una gara molto equilibrata ed entusiasmante quella odierna che ha visto il 27enne battere allo sprint tutto l’agguerrito squadrone tedesco. Giornata odierna resa molto incerta dalla deludente prestazione (non aiutata dai problemi ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : Szczepan Kupczak vince il segmento di salto - Alessandro Pittin può ambire alla top 10 : Il polacco Szczepan Kupczak vince il segmento di salto della seconda Gundersen di Ramsau am Dachstein (Austria), dove si sta svolgendo la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Con un salto di 92 metri dal trampolino HS98 e un punteggio complessivo di 120.4, Kupczak partirà nel fondo con un vantaggio di 11” sul tedesco Terence Weber (117.7) e 18” sull’austriaco Franz-Josef Rehrl (115.9). Sulla carta i favoriti per la ...

Sci alpino - la classifica per nazioni di Coppa del Mondo. Italia al quinto posto. Comanda l’Austria : La prima parte di stagione della Coppa del Mondo di sci alpino sta andando in archivio. Mancano poche gare alla fine del 2018 e finora è l’Austria a Comandare nettamente la classifica per nazioni sia con gli uomini sia con le donne. L’Italia si trova attualmente al quinto posto in quella generale con la possibilità di superare la Francia e di attaccare anche il terzo posto attualmente occupato dalla Norvegia. classifica GENERALE ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la settimana azzurra. Dalla prima volta di Nicol Delago ad un’altra rinascita di Giuliano Razzoli : La Coppa del Mondo di sci alpino va in pausa per qualche giorno, ma è stata una settimana veramente ricca quella appena passata con veramente tantissime gare. Si è cominciato Dalla Val Gardena con la Saslong che ha ospitato per la prima volta nella sua storia delle gare femminile e l’aria di casa ha fatto benissimo ad una straordinaria Nicol Delago, che in discesa ha centrato il suo primo podio della carriera, chiudendo al secondo posto ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin poi il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...