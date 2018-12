Confessioni di una escort | ' Mentre le mogli preparano il cenone | il 24 ho tanti clienti'

Blastingnews

: RT @Hate_Speecher: Per le confessioni?” e io “non vedo preti, non mi pare ma non sono di qua”. Guardo in alto e vedo un manifesto di un uom… - ricotif : RT @Hate_Speecher: Per le confessioni?” e io “non vedo preti, non mi pare ma non sono di qua”. Guardo in alto e vedo un manifesto di un uom… - tina_innocenti : @civati Io sono credente e lavoro nella scuola pubblica che, per statuto, è laica. Massimo rispetto dunque per tutt… - PieCiccimarra : RT @Hate_Speecher: Per le confessioni?” e io “non vedo preti, non mi pare ma non sono di qua”. Guardo in alto e vedo un manifesto di un uom… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) La vigilia di Natale è oramai veramente alle porte, ma probabilmente non è soltanto un motivo per essere felici, soprattutto per quelle donne che in queste ore si trovano di fronte ai fornelli per preparare il grandeper la vigilia e il pranzo per il giorno di Natale. Già, perché quanto dichiarato dallaSimona ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma 'I Lunatici', in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino, non potrà far stare tranquille leitaliane. La quarantenne, infatti, ha spiegato come il proprio lavoro nella giornata del 24 dicembre si intensifichi notevolmente. L'intervista, riportata dal quotidiano Il Mattino, infatti, mette in luce quanto durante questo periodo lelavorino maggiormente, in quanto spiega che gli italiani prendono i soldi e ne approfittano, soprattutto prima dell'ora della cena della vigilia.I racconti della ...