Como - l'ora di mettere il dono sotto l'albero : I progetti erano un po' diversi. Il Como sperava di arrivare alla sosta di Natale in testa alla classifica. Non sarà così, ma nessuno ne fa un dramma. Il gioco è ancora apertissimo, e per chiudere il ...

Da Draghi nessuna sorpresa : BCE acComodante - ma no Tltro per ora : L'economia UE frena: ecco perchè Intanto per ora bisogna fare i conti con una frenata della crescita europea, per la quale una delle ragioni, se non la principale, è da individuare nel clima di forte ...

BCE : Draghi - ancora necessaria una politica monetaria acComodante : Nonostante la crescita di alcune incertezze globali e collegate a determinati Paesi, la ripresa ha confermato la propria forza e la fiducia della Bce. Una grado significativo di politica monetaria accomodante da parte della banca centrale è ancora necessario per sostenere la convergenza dei prezzi verso gli obiettivi prestabiliti. Lo ha dichiarato il presidente della Bce ...

Vladimir Luxuria - Alla Lavagna salta ancora e lei replica : “SComodi certi temi” : Vladimir Luxuria delusa chiede spiegazioni Alla Rai: il suo intervento al programma Alla Lavagna spostato ancora una volta salta ancora una volta l’intervento di Vladimir Luxuria a Rai 3 nel programma Alla Lavagna. A dare la notizia è stata l’ex parlamentare in persona su Twitter che, a tal proposito, è apparsa molto delusa dAlla cosa. […] L'articolo Vladimir Luxuria, Alla Lavagna salta ancora e lei replica: “Scomodi ...

Schwabil - fondatore del Forum di Davos : “Ora l’economia globale sta frenando e non sarà una loComotiva a salvarci” : Il problema dell’economia globale è che «potremmo ritrovarci senza una locomotiva in grado di trascinarci fuori da una stagnazione». Klaus Schwab arriva alla conclusione con un ragionamento semplice, dopo aver rilevato che «per la prima volta abbiamo assistito a una ripresa globale sincronizzata», perché la crescita è stata simultanea in ogni parte...

Chiude il centro d'accoglienza a Como - una volontaria : 'Ora i migranti sono più fragili e pericolosi' : A Como Chiude un altro centro temporaneo di accoglienza che dal 2016 ospitava fino a duecento persone. Le unità abitative provvisorie, stando alle disposizioni del Viminale, sono state portate via e ...

GiaComo Urtis/ 'Fabrizio Corona è il mio uomo ideale - innamorato della sua figura' - Rivelo - - IlSussidiario.net : Giacomo Urtis ospite di 'Rivelo', il programma di interviste condotto da Lorella Boccia, si racconta a cuore aperto e su Fabrizio Corona rivela...

LoComocean – Neon colorati e fluorescenti per illuminare la casa [GALLERY] : Per illuminare la casa in occasione delle feste natalizie, Locomocean propone le luci Neon uniche dai colori fluorescenti In occasione delle feste, illumina la casa o l’ufficio in modo scenografico con le luci Neon dai colori fluorescenti di Locomocean, il brand lanciato nel 1994 da Richard Hinton e votato alla produzione di scatole luminose con emblematici messaggi. Scegli la tua preferita tra le numerose proposte in vendita nei ...

Amici - GiaComo Eva ed Ellynora? La bomba di Giordana : pare che tra i due...proprio quello : Il giochetto delle coppie sembra essere uno dei passatempi preferiti della cantante Giordana , protagonista di Amici di Maria De Filippi . Questo, però, non si ferma solo alle sfide professionali tra ...

GiaComo Eva ed Ellynora stanno insieme ad Amici 18? “Si sta innamorando” : Amici 2018/2019, Giacomo Eva ed Ellynora fidanzati? Sta nascendo la prima coppia ad Amici 18? Ellynora e Giacomo Eva sono sempre più vicini. Si piacciono. A detta di Giordana, la ragazza avrebbe perso la testa per il biondino, che si è mostrato entusiasta per la confessione fatta dalla sua amica. Nuovi gossip ad Amici 2018/2019 […] L'articolo Giacomo Eva ed Ellynora stanno insieme ad Amici 18? “Si sta innamorando” proviene da ...

GiaComo Urtis a Rivelo : "Sono innamorato della figura di Fabrizio Corona" : La storia con Asia Argento è già arrivata al capolinea, ma il cuore di qualcun altro già batte forte inesorabile - come cantavano le Lollipop a Sanremo 2002 - per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: si tratta dell'aitante chirurgo dei vip Giacomo Urtis, ospite di Rivelo, il programma del venerdì in seconda serata su Real Time condotto da Lorella Boccia.Il medico di recente ha avuto una relazione con il Ken Umano Rodrigo Alves, che ha ...

GiaComo Corvaia : un talento 'Universale' di danza contemporanea : E' un cittadino del mondo Giacomo Corvaia, ballerino, coreografo e filmaker attualmente nel cast del permanent show 'Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistin Chapel', spettacolo ideato e diretto da ...

Bce : rischi bilanciati per la crescita nell'Eurozona - serve ancora acComodamento monetario : 'I rischi per le prospettive di crescita nell'area dell'euro si possono tuttora ritenere sostanzialmente bilanciati. Nel contempo, restano in rilievo rischi connessi al protezionismo, alle ...

Elena Santarelli : “GiaComo sta bene. Continuiamo a fare le chemio - non sono ancora finite” : Giacomo sta bene ma Continuiamo a fare le chemio, non sono ancora finite. Il modo di reagire di Giacomo è stupendo e la ricerca ha fatto passi da giganti. È un percorso abbastanza lungo”, così Elena Santarelli racconta le condizioni di salute di suo figlio di soli nove anni che da mesi lotta contro il cancro. Una lunga chiacchierata con Mara Venier a Domenica In che non risparmia la commozione per una mamma che però non ama definirsi ...