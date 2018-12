Come cambiano gli assegni con il blocco sulle pensioni

Come cambiano le pensioni : meno fondi per quota 100 e stangata da 2 - 5 miliardi : Da una parte si riduce il fondo per l'introduzione della quota 100 per anticipare la pensione. Dall'altra si levano 2,5 miliardi in un triennio ai pensionati tra contributo di solidarietà (il cosiddetto taglio alle pensioni d'oro) e mancato adeguamento dell'assegno all'inflazione per riceve più di 1.500 euro al mese. Cosa cambia con l'ultima versione della manovra.Continua a leggere

Pensioni - Come cambiano dopo l’accordo sulla manovra con Bruxelles : Il maxi-emendamento alla legge di Bilancio presentato al Senato modifica le Pensioni sotto più punti di vista: da una parte c'è il finanziamento (ridimensionato) della quota 100, dall'altro il taglio alle Pensioni d'oro (sopra i 100mila euro) e lo stop alle indicizzazioni per gli assegni mensili superiori ai 1.522 euro.Continua a leggere

Tennis - Dall'abbigliamento al ranking protetto : ecco Come cambiano le regole WTA : La WTA annuncia nuove regole: Dall'abbigliamento al ranking protetto in caso di maternità o infortunio, passando per le regolamentazioni sul prize money, ecco come cambiano le norme del Tennis ...

Tennis – Dall’abbigliamento al ranking protetto : ecco Come cambiano le regole WTA : La WTA annuncia nuove regole: dall’abbigliamento al ranking protetto in caso di maternità o infortunio, passando per le regolamentazioni sul prize money, ecco come cambiano le norme del Tennis femminile In vista della stagione 2019, la WTA ha discusso sul possibile cambiamento di alcune norme del regolamento, arrivando alla modifica di alcuni punti che, in passato, avevano generato qualche polemica. I principali cambiamenti ...

Pensioni Quota 100 - reddito di cittadinanza e flat tax : ecco Come cambiano con gli ultimi aggiornamenti alla LdB 2019 : La ricerca di un accordo con l'Unione Europea sulla nuova Manovra non ha ancora prodotto un risultato definitivo, ma l'ultima versione messa sul tavolo dall'Italia per tranquillizzare i tecnici in ...

Come cambiano gli assegni per gli invalidi : Non solo le prestazioni previdenziali, anche quelle assistenziali riconosciute nei confronti degli invalidi subiranno alcune modifiche nel 2019. Nel dettaglio, le novità riguarderanno sia i requisiti ...

Natale : dal cesto ai buoni shopping - Come cambiano i regali aziendali : regali di Natale (Pixabay) Antesignana è stata la busta con la mancia che i nonni allungavano a Natale. O forse, più semplicemente, è sempre valido il motto che “coi soldi ci fai quello che vuoi”. E quindi sono un regalo gradito. L’evoluzione in edizione aziendale di questa pratica potrebbero essere i buoni shopping, che le imprese regalano ai dipendenti per le feste natalizie. L’alternativa al cesto è uno strumento efficace proprio ...

Rivoluzione congedo maternità e paternità 2019 : Come cambiano : Novità in vista per chi sta per diventare genitore o ha in programma di diventarlo nei prossimi mesi, perché la Manovra 2019 ha in serbo molte novità in tema di congedo maternità e paternità. Queste due misure di sostegno alla genitorialità andranno incontro a una piccola Rivoluzione sia per le future mamme che per i futuri papà. Inoltre il testo approvato prevede anche un aumento del Bonus asilo nido 2019, che salirà fino a 1.500 euro. Questi ...

Milano. Come cambiano le regole per gli eventi ammessi al Fuorisalone : Un Fuorisalone più attento alla qualità dei progetti, capace di integrarsi con le celebrazioni per i cinquecento anni della morte

Nuova pace fiscale 2019 : Come cambiano rottamazione Ter - liti e condono : Superato il primo step dell’approvazione in Senato, il Decreto fiscale, che prevede una Nuova pace fiscale 2019, deve ora scontrarsi con l’ultimo scoglio, l’approvazione definitiva alla Camera. A Palazzo Madama è passato con alcune modifiche e soprese, alcune già annunciate. Il via libera del senatori al Decreto è arrivato con 147 voti a favore, 104 contrari e 6 astenuti. L’emendamento omnibus ha cambiato un po’ le carte in tavola, con la ...

Cialde caffè per un espresso perfetto : Come cambiano le abitudini degli italiani : La pausa caffè è da sempre uno degli appuntamenti quotidiani preferiti da milioni di italiani. La tazzina del caffè si

MotoGP – Lorenzo non ha perso tempo! Nuove modifiche sulla Honda : ecco Come cambiano serbatoio e sella : Jorge Lorenzo ha voluto subito apportare delle modifiche sulla sua Honda: il maiorchino ha fatto lavorare la casa giapponese su delle migliorie a serbatoio e sella Nella stagione ormai conclusa, Jorge Lorenzo ha avuto un rapporto un po’ ‘particolare’ con il serbatoio della sua Ducati. Il pilota maiorchino ha richiesto più volte dei cambiamenti, dei veri e propri esperimenti mirati a migliorare le proprie prestazioni. Singolare la vittoria ...

Le città del futuro - Come cambiano i centri urbani - : Le sfide per la nuova rivoluzione urbana che attendono tutti noi per trasformare le città in luoghi di democrazia, innovazione e creatività.

Le città del futuro - Come cambiano i centri urbani : Le città del futuro, come cambiano i centri urbani Le sfide per la nuova rivoluzione urbana che attendono tutti noi per trasformare le città in luoghi di democrazia, innovazione e creatività. Parole chiave: