Colpi di pistola in tabaccheria | 2 morti

Salento - quattro Colpi di pistola contro l'auto del prete antimafia che vive sotto scorta : Don Antonio Coluccia da anni vive a Roma dove ha creato una casa di accoglienza per i poveri e bisognosi in una villa confiscata ad uno dei boss della banda della Magliana: era tornato in questi giorni nel Salento per tenere alcuni incontri nelle scuole

Camorra scatenata - nuova stesa esplosi sette Colpi di pistola a Barra : Indagini a tutto campo per cercare di dipanare la matassa del l'efferato raid di Camorra avvenuto martedì sera a Napoli, nel quale un uomo è morto ed un secondo è rimasto gravemente ferito. Continua, ...

Follia in piazza Santa Croce : Colpi di pistola esplosi in aria sul sagrato della chiesa : TORRE DEL GRECO. Follia sul sagrato della Basilica di Santa Croce: uomo tira fuori una pistola ed esplode diversi colpi in aria. Panico tra i fedeli, arrivano i carabinieri e lo arrestano. È successo ...

Vibo - cagnolino ucciso a Colpi di pistola : Vibo VALENTIA Un cagnolino di proprietà di un'anziana donna è stato ucciso nella serata di ieri a colpi di pistola a Vibo Valentia. A trovare l'animale in fin di vita è stata la padrona che, dopo ...

Si torna a sparare in città : tre Colpi di pistola contro le vetrate di una palestra : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Napoli - agguato nella notte : cinque Colpi di pistola contro il negozio di elettronica : Almeno cinque colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 22 di ieri contro un negozio di elettronica sul corso Bruno Buozzi, nella zona di Barra. Sul posto la Scientifica della Polizia, ...

Esplosione nel cuore di Napoli : bomba carta e Colpi di pistola davanti al garage : Alle 5 i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in vico Santi Filippo e Giacomo per l?Esplosione di una bomba carta davanti a un garage privato e di colpi d?arma da...

Milano - uccisero due connazionali a Colpi di pistola dopo inseguimento in auto : condannati cinque albanesi : Avevano ucciso due giovani crivellando la loro auto dopo un inseguimento a tutta velocità nell’hinterland milanese. Ora cinque albanesi sono stati condannati dal tribunale di Busto Arsizio a pene dai 16 a 20 anni. E’ stato il giudice per l’udienza preliminare Piera Bossi a ritenere Edmond, Elidon e Pjeter Lleshaj, Eduard Nikolli e Fation Stojan – tutti albanesi – responsabili dell’omicidio di due cugini, ...

Colpi di pistola nel quartiere Sant'Elia : giovane ferito in piazza Licini : BRINDISI - Si torna a sparare nel quartiere Sant'Elia, di Brindisi: ieri sera, domenica 18 novembre 2018, attorno alle 22, Samuele Protino, 19 anni, è stato raggiunto da Colpi di arma da fuoco, in ...

Tragedia in Honduras - muore il portiere Oscar Munguia : giustiziato a Colpi di pistola fuori da un bar : Il mondo del calcio honduregno è sotto shock: ucciso a colpi di pistola il portiere Óscar Seín Munguía Zelaya in seguito ad una lite al di fuori di un bar Il mondo del calcio honduregno piange la morte di Óscar Seín Munguía Zelaya, portiere 27enne del Club Deportivo y Social Vida, squadra di prima divisione. Il ragazzo è stato ucciso al di fuori di un bar di un hotel a La Ceiba, capoluogo situato sulla costa caraibica. Stando alla ...

Giallo a Mondragone - uomo ucciso a Colpi di pistola davanti alla casa : Giallo a Mondragone dove un uomo di 56 anni è stato ucciso questa notte con un colpo di pistola al petto. È successo nella frazione di Pescopagano, a poca distanza dalla casa della...

Rutigliano - lite finisce a Colpi di pistola : sparatoria fuori dal bar in via Daunia : Si lanciano insulti e finiscono il diverbio a colpi di pistola. È successo ieri sera, intorno alle 9:40, fuori da un bar in via Daunia a Rutigliano. Due uomini in sella a una moto hanno incominciato ...