Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Eurolega – Risultati e Classifica dopo i match della 14ª giornata : l’Olimpia Milano aggancia il treno Playoff : Milano batte il Panathinaikos in trasferta, in testa non si fermano Fenerbahce, Real Madrid e CSKA Mosca: Risultati e classifica di Eurolega dopo i match della 14ª giornata Tre giorni di emozioni e verdetti importanti in giro per l’Europa per la 14ª giornata di Eurolega che si chiude con un risultato che fa felici i tifosi italiani: nell’ultima partita in calendario, l’Olimpia Milano supera il Panathinaikos in trasferta e aggancia il treno ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Orari - date e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Orari - date e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Orari - date e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Orari - date e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Orari - date e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Orari - date e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano e la situazione di Classifica. La strada per i quarti di finale è ancora lunga. : Pur con le ultime tre sconfitte contro Barcellona, Zalgiris Kaunas e Gran Canaria, oggi la classifica di Milano in Eurolega è all’incirca quella che ci si attendeva alla vigilia. Sei vittorie e cinque sconfitte valgono attualmente all’A|X Armani Exchange il sesto posto assieme all’Olympiacos e al già citato Barça. Bisogna dire che la campagna europea milanese è partita molto bene, con le uniche due sconfitte giunte a Milano ...

Eurolega - Gran Canaria passa a Milano : l’Olimpia frena - idem Real e Barcellona - risultati e Classifica : Eurolega, cadono le big spagnole Real Madrid e Barcellona, l’Olimpia Milano perde la “battaglia” contro Gran Canaria Eurolega, serata dalle mille emozioni in giro per i campi europei. La gara più interessante è forse stata quella tra lo Zalgiris ed il Real Madrid, con la vittoria lituana 83-75, con un Grigonis mattatore della gara con 19 punti. Ha perso anche il Barcellona, sul parquet del Buducnost 67-64, uno scivolone ...

Eurolega – Risultati e Classifica dopo le partite della 9ª giornata : Milano resta in zona Playoff! : Nonostante la sconfitta a Barcellona, l’Olimpia Milano resta ancora in zona Playoff: Risultati e classifica dopo la 9ª giornata di Eurolega Due giorni di grande basket in giro per l’Europa con gli 8 emozionanti match della 9ª giornata di Eurolega. Il campionato europeo regala sempre grandi emozioni e anche qualche verdetto inatteso. Un esempio? Il primo ko stagionale del Real Madrid che crolla sul campo dell’Olympiakos nella giornata di ...

Risultati Eurolega – Vittoria e 2° posto in Classifica per il CSKA : tutti i risultati della 7ª giornata : tutti i risultati delle partite di oggi della settima giornata di Eurolega: sorridono Anadolu Efes, Barcellona, CSKA Mosca e Gran Canaria Ancora una grande serata di sfide nei parquet d’Europa per la settima giornata di Eurolega. Nessuna italiana in campo oggi, ma tanto spettacolo con le quattro partite odierne. Ad aprire le danze è stata la partita tra Anadolu Efes e Panathinaikos: a trionfare sono stati i padroni di casa, per ...