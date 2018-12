Circoncisione | dati sconcertanti dopo la morte del bimbo a Roma | in Italia 35% di

meteoweb.eu

(Di domenica 23 dicembre 2018)la notizia delledi un bambino nigeriano di due anni avvenuta ain seguito ad unrituale in casa, emergono: le circoncisioni effettuate in casa e in modo clandestino sono più del 35%. Lo sostiene Foad Aodi, fondatore Amsi (Associazione medici di origine straniera in) e Co-mai (Comunita’ del mondo arabo in), esprimendo condoglianze e solidarietà ai genitori del bambino mortounaa domicilio a Monterotondo. “Noi da anni – spiega Aodi – siamo impegnati a favore della legalità e del diritto alla salute e al rispetto religioso per tutti, contro ogni forma di illegalità e cure ‘Fai da te’” nonché di circoncisioni fatte da “personale e strutture non autorizzate e clandestine“. All’origine di questi fatti “motivi economici e mancanza di strutture ...