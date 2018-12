Ciclocross | Alice Maria Arzuffi | una crescita costante verso il top L’azzurra può

Ciclocross - Alice Maria Arzuffi vola in testa alla classifica del Superprestige! L’azzurra precede Worts e Cant : Alice Maria Arzuffi continua a inCantare e a scrivere pagine di storia del Ciclocross italiano: un mese fa aveva vinto la tappa di Gavere del circuito Superprestige (il più importante di questo sport dopo la Coppa del Mondo), prima italiana a realizzare l’impresa, oggi la 24enne brianzola è balzata in testa alla classifica generale del Superprestige grazie al quinto posto ottenuto nella prova di Zonhoven (Belgio). L’azzurra, reduce ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Koksijde 2018 : Denise Betsema centra la prima vittoria nel circuito - quinto posto per Alice Maria Arzuffi : Le olandesi continuano a dettare legge nella Coppa del Mondo di Ciclocross. A Koksijde (Belgio), nella quinta tappa stagionale, si impone Denise Betsema, che a 25 anni coglie il primo successo nel circuito al termine di una grande gara. Alle sue spalle si piazzano la britannica Nikki Brammeier e la campionessa europea Annemarie Worst. Non riesce invece a confermarsi sul podio la nostra Alice Maria Arzuffi, che chiude al quinto posto. Una gara ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2018 : ottimo terzo posto per Alice Maria Arzuffi dietro a Lucinda Brand e Annemarie Worst : Nella gara Elite femminile della quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena a Tabor (Repubblica Ceca) arriva il secondo podio di giornata per l’Italia. Alice Maria Arzuffi conferma l’ottimo momento di forma e, dopo la vittoria del Superprestige della scorsa settimana, trova una splendida terza posizione. L’azzurra è stata molto abile nel tenersi alla larga dalle cadute che hanno contraddistinto la prova ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Tabor la quarta tappa stagionale. L’Italia punta su Alice Maria Arzuffi : Domani si svolgerà a Tabor (Repubblica Ceca) la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclocross. Dopo le emozioni degli Europei, si torna a gareggiare nel massimo circuito internazionale, che ha offerto duelli molti interessanti nei primi appuntamenti. Andiamo quindi a scoprire i favoriti e le ambizioni degli azzurri per la gara di Tabor. Partiamo dal settore maschile dove l’olandese Mathieu Van Der Poel, reduce dal trionfo agli ...

Ciclocross - Alice Maria Arzuffi nella storia! È la prima italiana a vincere nel Superprestige : Alice Maria Arzuffi ha scritto la storia del Ciclocross azzurro a Gavere (Belgio). La 23enne brianzola è diventata infatti la prima atleta italiana a vincere nel Superprestige, il circuito internazionale più importante dopo la Coppa del Mondo. Arzuffi ha dominato la quarta tappa, trionfando in solitaria con 17” di vantaggio sulla britannica Nikki Brammeier, 38” sulla campionessa iridata, la belga Sanne Cant e la neocampionessa europea, ...

Ciclocross - Europei 2018 : nessun acuto degli azzurri - ma Alice Maria Arzuffi si conferma ai vertici : L’Italia chiude senza medaglie e con due settimi posti come migliori risultati gli Europei di Ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Gli azzurri non sono riusciti a trovare l’acuto in questa rassegna continentale, come per altro si poteva prevedere anche alla vigilia, vista che il nostro movimento si trova comunque ancora distante dalle nazioni di riferimento, anche se qualche segnale positivo è comunque arrivato. La prestazione più ...

Ciclocross - Europei 2018 : tripletta olandese al femminile. Annemarie Worst batte Marianne Vos e Denise Betsema - settima Alice Maria Arzuffi : Podio tutto olandese nella gara femminile Elite degli Europei di Ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Le padrone di casa hanno dominato questa rassegna continentale con la medaglia d’oro conquistata dalla 22enne Annemarie Worst, che si impone sulla grande favorita Marianne Vos e su Denise Betsema. Rimane invece giù dal podio la belga Sanne Cant, campionessa iridata in carica. Protagonista della gara anche l’azzurra Alice Maria Arzuffi, che ha ...

Ciclocross - Europei Rosmalen 2018 : i favoriti gara per gara. Alice Maria Arzuffi sfida Marianne Vos. Toon Aerts insidia Wout Van Aert : Comincia oggi, venerdì 2 novembre, a Rosmalen (Olanda) il Campionato Europeo di Ciclocross 2018. Nelle prime due giornate saranno in gara le categorie Master, mentre domenica 4 novembre si assegneranno i titoli continentali nelle categorie Juniores, U23 ed Elite maschile e U23 ed Elite femminile. Vediamo nel dettaglio i favoriti gara e gara e le principali speranze azzurre. Tra gli Juniores occhi puntati sul britannico Ben Tulett, campione del ...