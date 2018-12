Ciclismo | Mercato 2019 | tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre World Tour e

Ciclismo - dove correranno Froome - Thomas e Bernal nel 2020? È asta sul mercato dopo l’addio del Team Sky : Al termine della stagione 2019 Sky lascerà il mondo del Ciclismo. Lo sponsor che ha permesso la creazione del Team Sky, una squadra che è stata il punto di riferimento assoluto negli ultimi anni, collezionando grandissime vittorie e imponendo il suo modo di correre nei grandi giri, ha scelto di non proseguire in questa avventura. Il nodo principale è a livello economico con l’attuale budget di 34 milioni di sterline ritenuto troppo alto per ...

Ciclismo - Gianni Moscon e un 2019 fondamentale. L’addio del Team Sky potrebbe renderlo un pezzo pregiato del mercato : Il 2019 sarà un anno fondamentale per la carriera di Gianni Moscon. Il 24enne trentino dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi sarà chiamato al definitivo salto di qualità e a centrare finalmente quei risultati che molti si aspettano da lui. Inoltre sarà importante fare bene anche in vista della prossima sessione di mercato, considerando il possibile addio del Team Sky dal gruppo. L’obiettivo principale di Moscon nella prossima stagione ...

Ciclismo - è già mercato…2020! Nibali in scadenza di contratto - Froome e Thomas corteggiati con l’addio della Sky… : È praticamente terminata la stagione del Ciclismo su strada per quanto riguarda il 2018, con i corridori che sono in ritiro per approcciare il nuovo anno al meglio. Si inizia però già a pensare al prossimo ciclomercato, che potrebbe essere uno dei più spettacolari di sempre viste le tante trattative che potrebbero animarlo. Ci si aspettano infatti veri e propri botti, con i migliori corridori al mondo coinvolti e pronti a cambiare squadra. Non ...

Ciclismo - tutti i colpi di mercato del 2019. Tutte le cessioni e gli acquisti delle squadre World Tour. Gaviria - Porte e Greipel cambiano squadra : Manca ormai pochissimo al via della stagione 2019 di Ciclismo e anche quest’anno ci sono stati trasferimenti importanti tra le squadre del World Tour. Le formazioni del massimo circuito internazionale hanno utilizzato strategie diverse, alcune hanno scelto di consolidare la propria rosa e puntare sui giovani, mentre altre hanno preferito ingaggiare nuovi big per provare a dare una svolta ai risultati. Andiamo quindi a scoprire i principali colpi ...

Ciclismo - ultimi movimenti di mercato : Ben Swift torna alla Sky : Sono gli ultimi colpi di qualità per il mercato del Ciclismo che già guarda alla prossima stagione. Mentre in Cina si è appena conclusa l’ultima gara del World Tour, il Tour of Guangxi vinto da Gianni Moscon, le squadre maggiori hanno già quasi ultimato gli organici per il 2019. Tra i team World Tour mancano ormai solo pochi tasselli da definire per completare il quadro dei roster. Il Team Sky ha messo a segno alcuni colpi interessanti: dopo ...