Ciao Italia | 28 mila laureati hanno salutato il Belpaese nel 2017

"Ciao Poppa". Muore a 19 anni Verena Erlacher - talento del calcio femminile italiano : Era considerata uno dei maggiori talenti del calcio femminile italiano. Verena Erlacher, centrocampista di Lagundo col fiuto del gol, in provincia di Bolzano, è morta a 19 anni. Era in forza alla squadra del Maia Alta.Nata il 10 gennaio del 1999, la Erlacher aveva imparato i fondamentali nelle giovanili del Lagundo dove si era messa in luce tra i maschietti tanto da diventare bomber del campionato under 14. Successivamente la chiamata ...