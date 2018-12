C' è stato un terremoto al largo di Trapani

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 in Nuova Caledonia : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 al largo della Nuova Caledonia , il territorio francese d’oltremare che si trova nell’oceano Pacifico meridionale, a est dell’Australia. Il terremoto è avvenuto quando erano le 15:18 ora locale (le 5:18 in Italia) e

Terremoto Alaska - voragini in strada. Dichiarato lo stato d'emergenza - : Il sisma di magnitudo 7 ha provocato danni anche a molti edifici e alla rete elettrica. Nessuna vittima, ma diecimila persone sono rimaste senza luce. Rientrata l'iniziale allerta tsunami

Terremoto Alaska - edifici danneggiati e strade crollate : Trump ha approvato lo stato di emergenza : strade crollate , edifici danneggiati . Un potente Terremoto di magnitudo stimata 7.0, ha sconvolto il sud dell’ Alaska , creando il panico a Anchorage, la città principale dello stato americano abituato ai terremoti. “C’è stato un forte boato quando è successo, era chiaro che era qualcosa di molto più forte del solito”, ha detto il sindaco di Anchorage Ethan Berkowitz intervi stato dalla CNN. Non ci sono stati morti ma molti sono ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 7.0 in Alaska - con danni a strade ed edifici : La sera del 30 novembre c’è stato un terremoto di magnitudo 7.0 in Alaska , negli Stati Uniti. È durato circa trenta secondi ed è stato seguito da altre scosse meno potenti. L’epicentro è stato a circa 13 chilometri da Anchorage,

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.3 nell’ovest dell’Iran : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.3 nell’ovest dell’Iran, vicino al confine con l’Iraq. La magnitudo è quella riportata dall’USGS, l’agenzia statunitense che si occupa, tra le altre cose, di terremoti. Per il momento non ci sono informazioni su eventuali

Macerata : Sfollato dopo il terremoto - si impicca nella casa inagibile da cui era stato mandato via : Si è ucciso impiccandosi, dopo essere tornata nella sua casa resa inagibile dal terremoto. È una tragedia legata al sisma nelle Marche quella avvenuta oggi a Macerata, in contrada Cervare: i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione da parte della compagna dell'allontanamento di un 79enne. I militari hanno controllato prima la casa inagibile, accanto a quella dove l'anziano viveva e hanno trovato il corpo dell'uomo in cantina. La salma è ...