Catanzaro | un uomo e una donna uccisi in una tabaccheria

Maltempo - un altro morto in Calabria : uomo ucciso dalla furia del mare a Catanzaro - è la 5ª vittima delle ultime ore [LIVE] : Forte Maltempo in Calabria, dove a causa di una frana nella notte sono morte 4 persone a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La furia del Maltempo ha causato una quinta vittima: una imbarcazione da diporto è stata trascinata a riva dalla forte corrente vicino al porto di Catanzaro. Sul luogo i Vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. L'articolo Maltempo, un altro morto in Calabria: uomo ucciso dalla furia del mare a ...