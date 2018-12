calcioweb.eu

: RT @FedericoRana1: Caso #Nainggolan: secondo @SkySport, il giocatore dovrà pagare una multa di 100mila euro all'@Inter. #Inter #SerieA #Chi… - Bubu_Inter : RT @FedericoRana1: Caso #Nainggolan: secondo @SkySport, il giocatore dovrà pagare una multa di 100mila euro all'@Inter. #Inter #SerieA #Chi… - Andrea59196157 : RT @cmdotcom: #Inter, scoppia il caso #Nainggolan: sospeso dall'attività agonistica - CalcioWeb : Caso #Nainggolan, multa salatissima dell'#Inter ai danni del belga: ripercussioni sul mercato? -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Come se non bastasse la sospensione decisa dalla società per l’ennesimo ritardo agli allenamenti, l’Inter ha deciso di infliggere aanche unadi 100 mila euro, una sanzione abbastanza salata per episodi del genere. A destare scalpore presso il club nerazzurro ha inciso sicuramente anche l’ultimo scandalo emerso in merito al vizio del gioco del, che solo in una serata avrebbe perso 150 mila euro al Casinò. Per questo la mano è stata un po’ più dura del dovuto: Ausilio, Marotta e Zhang hanno deciso di farsi sentire per dettare una linea da non oltrepassare e far capire che non tutto è concesso. Presumibilmente anche Spalletti è stato d’accordo nel comminare tale sanzione al suo pupillo, nonostante ciò significhi perderlo almeno per il match contro il Napoli. Sì, perché non è escluso chepossa saltare anche ...