bari.ilquotidianoitaliano

: Casamassima, piombano fuori strada all'imbocco della ss100: auto prende fuoco. Due feriti - gianlucalomuto : Casamassima, piombano fuori strada all'imbocco della ss100: auto prende fuoco. Due feriti -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Se non è un miracolo poco ci manca. Verso le 4 del mattino una Audi RS3 con quattro persone a bordo è finitamentre percorreva via Bari a, all'. Nell'...