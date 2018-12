Cardiff Manchester United 1-5 | Gol e Highlights Le dichiarazioni di Pogba dopo la

lanotiziasportiva

: Il #ManUtd ricomincia da... 5. Buona la prima per #Solskjaer: una 'manita' per salutare Mou e ripartire da dove Sir… - DiMarzio : Il #ManUtd ricomincia da... 5. Buona la prima per #Solskjaer: una 'manita' per salutare Mou e ripartire da dove Sir… - KhaledRoman16 : RT @DiMarzio: Il #ManUtd ricomincia da... 5. Buona la prima per #Solskjaer: una 'manita' per salutare Mou e ripartire da dove Sir Alex avev… - SmorfiaDigitale : Pogba ringrazia Mourinho dopo Cardiff-Manchester United: 'Mi ha migliorato come ... -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Ottimo esordio per Solskjaer sulla panchina del: contitolare sbancaper 5-1. Gol edel match.Per Ole Gunnar Solskjaer non poteva esserci esordio migliore sulla panchina dei Red Devils. Il 5-1 rifilato alCity, il suo ex club, ha mostrato tutte le effettive potenzialità del, dove ha brillato il reparto avanzato in rete con tutte e tre le punte schierate dal primo minuto dal manager norvegese (Rashford, Martial e Lingard ‘doppietta’ oltre a Herrera).Inoltre, nel 4-3-3 proposto a inizio partita, si è rivisto Pauldal primo minutole quattro panchine nelle ultime sette partite con José Mourinho. Un dato che certifica un’inversione di tendenza della squadra è dato dal fatto che nei primi minuti di gioco loabbia sfiorato l’80% di possesso palla. E, al termine della prima ...