Capodanno | Milano | stop a botti e spray al peperoncino | piazza Duomo ‘blindata’

Francesco Gabbani al Capodanno di Milano - in concerto in Piazza Duomo per festeggiare il 2019 : Francesco Gabbani al Capodanno di Milano, sarà in Piazza Duomo per festeggiare in musica l'arrivo del 2019. Ad annunciarlo sui social è lo stesso artista anticipando che si prenderà una pausa dallo studio di registrazione per esibirsi al Capodanno di Piazza Duomo la notte del 31 dicembre. L'addio al 2018 e il benvenuto al 2019 avverrà sulle note dei brani più famosi di Francesco Gabbani che con la sua Occidentali's Karma ci ha fatto ballare ...