Caos in parlamento | Malpezzi PD accusa Bottici M5S di averle messo le mani addosso

Caos Manovra - voto a rischio. Conte : "Dipende dal Parlamento - non da me" : Con molta probabilità il voto di fiducia sul maxi-emendamento alla Manovra slitterà al 23 dicembre. Rispondendo a una domanda di Open, il presidente del Consiglio ha scaricato la responsabilità sul ...

Ciocca (Lega) al Parlamento Europeo : 'Svegliatevi' - mostra gilet giallo ed è Caos (VIDEO) : Non è la prima volta che un eurodeputato della Lega si rende protagonista di azioni dimostrative piuttosto eclatanti nel tentativo di dare forza alle proprie opinioni. Stavolta è il turno di Angelo Ciocca che, a Strasburgo, ha sventolato un gillet giallo e ha provato a sensibilizzare il Parlamento Europeo rispetto a quelle che sono le problematiche relative ai manifestanti francesi. Un invito evidente a "svegliarsi" affinché certe cose non si ...

Caos Brexit - May rinvia il voto in Parlamento | Ma l'Ue chiude la porta : "Nessuna modifica" : Theresa May, con un discorso non programmato a Westmister, ha rinviato il voto del Parlamento sulla Brexit previsto per martedì. L'obiettivo è rinegoziare il capitolo dell’accordo raggiunto con Bruxelles sull'uscita dall'Ue che riguarda il backstop, la clausola di salvaguardia sul confine irlandese. Ma Tusk...

Caos Brexit - May rinvia il voto in Parlamento. Obiettivo : trattare ancora con Bruxelles : L'annuncio della premier britannica: "L'accordo sarebbe respinto con un margine significativo". Il voto era inizialmente in programma per domani sera. Tusk convoca il vertice per giovedì: "Non rinegoziamo accordo, ma pronti a facilitare la ratifica di Londra".Continua a leggere

Caos Brexit - May rinvia il voto in Parlamento | Lo scopo : trattare ancora con Bruxelles : Theresa May, con un discorso non programmato a Westmister, ha rinviato il voto del Parlamento sulla Brexit previsto per martedì. L'obiettivo è rinegoziare il capitolo dell’accordo raggiunto con Bruxelles sull'uscita dall'Ue che riguarda il backstop, la clausola di salvaguardia sul confine irlandese.