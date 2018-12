Cantù e il basket italiano ricordano Chicco Ravaglia

Basket - 11a giornata Serie A 2019 : Milano alla prova Varese - Venezia a Cantù sperando in un passo falso della capolista : Tra domani, sabato 22 dicembre, e domenica 23 dicembre andrà in scena l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Tolta Milano, capolista imbattuta con dieci vittorie nelle prime dieci partite, l’equilibrio sembra essere la cifra distintiva di questa stagione. Venezia conserva due punti di margine su Varese e Cremona, ma le due lombarde si stanno confermando contendenti insidiose nella lotta per le posizioni ...

Basket - Serie A : Brescia batte Cantù 81-63 - sesto ko consecutivo per i brianzoli : Brescia-Cantù, la cronaca Brescia pigia subito sull'acceleratore e vola sul +10 già a metà del primo periodo , trascinata da un Hamilton scatenato e già in doppia cifra dopo appena 5' di gioco , 18-...

Basket - Serie A : tra Brescia e Cantù non c’è partita - la Germani “respira” in classifica : Basket, Serie A: Germani Basket Brescia – Acqua S.Bernardo Cantù 81-63, i padroni di casa staccano gli avversari in classifica Germani Basket Brescia – Acqua S.Bernardo Cantù è stato l’anticipo di mezzogiorno di questa giornata ricca di gare in Serie A. Uno scontro salvezza tra due squadre appaiate a quota sei punti ad inizio giornata. A staccarsi è stata Brescia, vittoriosa in un incontro senza storia quest’oggi. ...

Basket - Serie A : Milano sbriciola Cantù. Venezia frenata da Varese in casa : Dopo le vittorie di Torino il sabato e Pistoia nel'anticipo delle 12, la nona giornata di Serie A ha visto Milano far festa con Venezia inciampare. AVELLINO-PESARO 82-81 Con tanta sofferenza la ...

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : l’Olimpia dilaga nel finale e sconfigge Cantù 101-74 con una grande prova dei lituani Kuzminskas (20) e Gudaitis (19) - doppia doppia per Jefferson : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Cantù e Milano, valevole per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Le due compagini non arrivano alla sfida odierna in un momento esaltante dal punto di vista dei risultati e del gioco, con i canturini reduci da quattro sconfitte consecutive ed i meneghini da tre sconfitte di fila in Eurolega (inframezzate dalla vittoria casalinga con Cremona sul filo di lana). I milanesi ...

Serie A Basket - 9ª Giornata – Avellino di misura su Pesaro - Milano trionfa in trasferta contro Cantù : Avellino batte Pesaro di misura, l’Olimpia Milano trionfa agilmente in trasferta sul campo di Cantù: i risultati della 9ª Giornata della Serie A di Basket Dopo il successo nell’anticipo sdel sabato di Torino su Trento e la vittoria di Pistoia su Brescia nel lunch match, la 9ª Giornata di Serie A prosegue con altre due gare nel pomeriggio. Nella prima, Avellino raccoglie la 6ª vittoria del suo campionato battendo di misura 82-81 ...

Cantù-Milano basket - Serie A 2019 : orario d’inizio e come vedere in tv il derby lombardo : Andrà in scena oggi, domenica 9 dicembre, alle ore 17.30 una delle sfide più sentite del basket italiano. Acqua San Bernardo Cantù e A|X Armani Exchange Milano si affronteranno nel caldissimo derby lombardo per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Tra le due formazioni vive una delle rivalità più longeve e partecipate del massimo campionato e la partita sarà sicuramente apertissima, nonostante il grande divario che separa le squadre in ...

Basket - Serie A : grande attesa per il derby Cantù-Milano : Dopo l'anticipo tra Torino e Trento, la nona giornata vede come campo centrale il PalaDesio di Desio, vicino al tutto esaurito, con lo storico derby Cantù-Milano, si gioca alle 17.30,: non sarà come ...

Basket - 9a giornata Serie A 2018-2019 : attesa per il derby lombardo tra Cantù e Milano - Venezia sfida Varese in uno scontro d’alta classifica : Tante sfide interessanti nella nona giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la pausa per la Nazionale, il campionato riprende all’insegna del grande equilibrio. Al di là di Milano e Venezia, che occupano le prime due posizioni della classifica con un discreto margine, le altre quattordici formazioni sono racchiuse in appena sei punti. Le partite più attese del fine settimana saranno principalmente lo scontro tra squadre di vertice ...