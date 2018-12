Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Date ottavi Champions - quando giocano Juve e Roma. Europa League - il Calendario : Roma-Porto 12 febbraio. Atletico-Madrid-Juve 20 febbraio. Il 29 maggio e l'1 giugno le finali a Baku e Madrid. Ecco tutte le Date delle partite di Champions e Europa League.

Porto-Roma - Ritorno Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il Calendario completo : Porto-Roma sarà il Ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2019. Dopo aver giocato l’andata all’Olimpico, i giallorossi voleranno in Portogallo per andare a caccia della qualificazione al turno successivo: si preannuncia una partita estremamente complicata per i capitolini che però se la giocheranno a viso aperto contro un avversario rognoso e ostico che in casa si comporta sempre benissimo. Di seguito la data, il ...

Juventus-Atletico Madrid - Ritorno Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il Calendario completo : Juventus-Atletico Madrid sarà il Ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri avranno il vantaggio di giocare l’incontro decisivo di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium che cercherà di spingere i Campioni d’Italia verso la qualificazione al turno successivo della massima competizione continentale. Molto dipenderà da come i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno usciti dal Wanda ...

Roma-Porto - Andata Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il Calendario completo : La Roma affronterà il Porto negli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati nel sorteggio di Nyon e se la dovranno vedere contro la compagine portoghese che sembra essere assolutamente alla portata dei capitolini. I ragazzi di Eusebio Di Francesco potranno giocarsela a viso aperto contro un avversario sempre ostico e rognoso, con una grande esperienza nella massima competizione continentale ma che ...