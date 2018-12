Calciomercato | offerto un difensore della Premier League a Inter e Roma

calcioweb.eu

(Di domenica 23 dicembre 2018) Il nuovo corso del Chelsea con Maurizio Sarri in panchina non prevede più spazio per Gary Cahill, che quest'anno inha giocato solo ventuno minuti. Con la riapertura del mercato nel mese di gennaio potrebbe essere già tempo di cambiare aria per ilinglese che, secondo TMW, è stato proposto dal suo entourage a. Nelle fila nerazzurre Cahill potrebbe coprire un'eventuale partenza di Miranda o Ranocchia, mentre in quelle giallorosse è Marcano l'indiziato numero uno a lasciare la Capitale. Se qualcuna tra queste possibilità dovesse andare in porto, lo sbarco in Serie A del centrale del Chelsea non sarà più un miraggio.