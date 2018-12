Calciomercato Milan | acquisti sì | ma occhio alle possibili cessioni…

Calciomercato - Higuain si allontana dal Milan : telefonata con Sarri : Il periodo negativo del Milan passa anche dall’inconsistenza realizzativa di Higuain, invischiato in uno dei peggiori momenti della sua carriera. L’argentino, giunto a Milano come una sorta di salvatore della patria, potrebbe già essere ceduto nel mese di gennaio. I rossoneri, infatti, forti dell’interesse da parte del Chelsea di Maurizio Sarri vorrebbero cercare l’accordo con la Juventus, detentrice del suo ...

Calciomercato - asse Torino-Milano-Londra : i calciatori pronti a cambiare maglia a gennaio : Si avvicina sempre di più la finestra di mercato di gennaio, le squadre del campionato di Serie A sono al lavoro per completare le rose in vista della seconda parte di stagione, asse Torino-Milano-Londra sempre più calda. Partiamo dai difensori, sempre più vicino l’addio alla Juventus di Daniele Rugani, sembra essere giunta al capolinea l’esperienza del difensore con il club bianconero, l’addio dovrebbe materializzarsi ...

Calciomercato Milan - Leonardo vuole un big : ecco il nome per Gattuso : Calciomercato Milan – Dopo i gravi infortuni di Biglia e Bonaventura, ora il Milan è costretto a correre ai ripari in vista della prossima sessione di mercato. leggi anche —> Juventus, Higuain può tornare in bianconero L’infortunio di Bonaventura, che dovrà stare lontano dai campi per i prossimi 4-5 mesi, ha costretto la dirigenza rossonera […] L'articolo Calciomercato Milan, Leonardo vuole un big: ecco il nome per ...

Calciomercato Milan - Higuain Morata : possibile scambio con il Chelsea : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain e Alvaro Morata stanno vivendo delle situazioni diverse ma tutto sommato con degli elementi in comune. L’attaccante argentino sta passando un momento davvero difficile con la maglia rossonera. Il Pipita è decisamente insofferente sia per i risultati della sua squadra che soprattutto per le critiche ricevute dal tecnico Gennaro Gattuso […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: ...

Higuain lascia il Milan? Sarri 'Mi piace molto'/ Scambio con Morata nel Calciomercato di gennaio? : Secondo quanto rivelato da Sky Sport Maurizio Sarri sarebbe pronto a offrire il cartellino di Alvaro Morata al Milan per arrivare a Gonzalo Higuain.

Calciomercato Milan - Gattuso si scopre : “ecco chi prenderemo! E su Higuain…” : Calciomercato Milan, Rino Gattuso ha parlato delle mosse rossonere in vista della sessione invernale che inizierà il 3 gennaio Calciomercato Milan – “Higuain me lo tengo stretto, non mi risulta nulla a livello di mercato. Mi avete rotto le scatole per mesi con i due attaccanti e ora invece sono un problema. In questo momento stiamo facendo fatica, in mezzo ci manca un po’ di qualità, con questo modulo è cambiato il nostro ...

Calciomercato Milan - si lavora per lo scambio Higuain-Morata (RUMOURS) : Arrivano importantissime indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Il club rossonero sta cercando un attaccante di qualità per la prossima sessione invernale ed ha messo nel mirino Alvaro Morata del Chelsea. Il centravanti spagnolo, da quando si è trasferito a Londra (lasciando il Real Madrid), non ha mai trovato continuità nelle prestazioni. Ora non viene considerato un titolare dal tecnico dei Blues Maurizio Sarri ed è un ...

Calciomercato Inter - Marotta già in aria derby : ingaggia un duello serrato col Milan : Calciomercato Inter, Beppe Marotta sta lavorando ad un acquisto di spessore per il centrocampo, ma occhio al Milan che fa concorrenza… Calciomercato Inter, Beppe Marotta al lavoro per rafforzare la rosa di Spalletti. Il neo arrivato in casa nerazzurra, intende aggiungere alla rosa un centrocampista, sempre dando un’attenta occhiata ai conti ed al Fair Play finanziario. In tal senso, ideale potrebbe essere l’innesto di un ...

Calciomercato - Chelsea vuole Higuain : clamoroso scambio con Morata con il Milan? : In estate è stato il sogno per l'attacco di Maurizio Sarri e ora il Chelsea sta pensando di ritornare nuovamente su Gonzalo Higuain. L'ottimo rapporto tra l'allenatore italiano e l'argentino è noto a ...

Calciomercato Milan - per Muriel nuove conferme dalla Spagna : Calciomercato Milan – dalla Spagna giungono nuove conferme sul fatto che la dirigenza del Milan negli scorsi giorni ha contattato il Siviglia per effettuare un sondaggio sul possibile ritorno in Serie A di Luis Muriel. L’attaccante colombiano, che nei precedenti anni aveva giocato molto con la maglia della squadra andalusa, con l’approdo in panchina di […] L'articolo Calciomercato Milan, per Muriel nuove conferme dalla ...

Calciomercato Milan - Morata si sarebbe proposto per gennaio (RUMORS) : Il Milan sta lavorando incessantemente per la prossima sessione di Calciomercato invernale. La dirigenza rossonera, visti i risultati deludenti di questo inizio di stagione, sta cercando di acquistare un centravanti di qualità per Gennaro Gattuso. Higuain e Cutrone non hanno dimostrato di essere continui, dunque il Milan ha veramente bisogno di un attaccante prolifico. Leonardo e Maldini hanno provato ad acquistare Zlatan Ibrahimovic, ma alla ...

Calciomercato Milan - Higuain : il futuro è un rebus. Avanza l’ipotesi Pato : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain è stato senza dubbio il grande colpo di mercato del Milan nella sessione estiva di contrattazioni. L’attaccante argentino tuttavia non ha comunicato la stagione in maniera così positiva come ci si sarebbe potuti aspettare. A mancare infatti sono stati i suoi gol come invece ci aveva abituato il Pipita in […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain: il futuro è un rebus. Avanza ...

Calciomercato Milan - arrivano le richieste di Gattuso : la dirigenza vuole risultati : Calciomercato Milan – Il Milan di Gattuso è in cerca di un nuovo rinforzo in attacco essendo tramontata l’idea Ibrahimovic. Come ben noto, lo svedese è stato accontentato dai Los Angeles Galaxy e quindi rimarrà in Mls, adesso Leonardo e la dirigenza sono alla ricerca di un nuovo colpo che possa infiammare il tifo […] L'articolo Calciomercato Milan, arrivano le richieste di Gattuso: la dirigenza vuole risultati proviene ...

Calciomercato Milan : i rossoneri avrebbero chiesto Muriel al Siviglia (RUMORS) : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato del Milan, che ha pareggiato contro il Bologna nell'ultimo match di campionato disputato. La dirigenza rossonera ha intenzione di mettere a segno un importante colpo di mercato in attacco, dal momento che Gonzalo Higuain ha notevolmente deluso le aspettative dei tifosi (il centravanti argentino non segna da due mesi). La pista che porta a Zlatan Ibrahimovic è tramontata definitivamente: il ...