Calciomercato | Higuain si allontana dal Milan | telefonata con Sarri

Calciomercato Milan - Higuain Morata : possibile scambio con il Chelsea : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain e Alvaro Morata stanno vivendo delle situazioni diverse ma tutto sommato con degli elementi in comune. L’attaccante argentino sta passando un momento davvero difficile con la maglia rossonera. Il Pipita è decisamente insofferente sia per i risultati della sua squadra che soprattutto per le critiche ricevute dal tecnico Gennaro Gattuso […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: ...

Higuain lascia il Milan? Sarri 'Mi piace molto'/ Scambio con Morata nel Calciomercato di gennaio? : Secondo quanto rivelato da Sky Sport Maurizio Sarri sarebbe pronto a offrire il cartellino di Alvaro Morata al Milan per arrivare a Gonzalo Higuain.

Calciomercato - Sarri chiama Higuain al Chelsea : “giocatore meraviglioso” : Higuain Chelsea – Torna vivo l’interesse del Chelsea per l’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, per la finestra di gennaio. L’argentino è stato un obiettivo del manager del Chelsea, Maurizio Sarri, la scorsa estate e il club inglese ha tenuto colloqui iniziali con la Juventus. Tuttavia, le trattative non si sono sviluppate e l’attaccante si è trasferito al […] L'articolo Calciomercato, Sarri chiama Higuain ...

Calciomercato Chelsea - Sarri e il messaggio a Higuain : 'Straordinario - ma non voglio parlare di lui' : L'operazione non sarebbe di facile realizzazione, ma l'idea è concreta: il Chelsea pensa ancora una volta a Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, già allenato da Maurizio Sarri al Napoli, sarebbe ...

Calciomercato Milan - Gattuso si scopre : “ecco chi prenderemo! E su Higuain…” : Calciomercato Milan, Rino Gattuso ha parlato delle mosse rossonere in vista della sessione invernale che inizierà il 3 gennaio Calciomercato Milan – “Higuain me lo tengo stretto, non mi risulta nulla a livello di mercato. Mi avete rotto le scatole per mesi con i due attaccanti e ora invece sono un problema. In questo momento stiamo facendo fatica, in mezzo ci manca un po’ di qualità, con questo modulo è cambiato il nostro ...

Calciomercato Milan - si lavora per lo scambio Higuain-Morata (RUMOURS) : Arrivano importantissime indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Il club rossonero sta cercando un attaccante di qualità per la prossima sessione invernale ed ha messo nel mirino Alvaro Morata del Chelsea. Il centravanti spagnolo, da quando si è trasferito a Londra (lasciando il Real Madrid), non ha mai trovato continuità nelle prestazioni. Ora non viene considerato un titolare dal tecnico dei Blues Maurizio Sarri ed è un ...

Calciomercato - Chelsea vuole Higuain : clamoroso scambio con Morata con il Milan? : In estate è stato il sogno per l'attacco di Maurizio Sarri e ora il Chelsea sta pensando di ritornare nuovamente su Gonzalo Higuain. L'ottimo rapporto tra l'allenatore italiano e l'argentino è noto a ...

Calciomercato Milan - Higuain : il futuro è un rebus. Avanza l’ipotesi Pato : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain è stato senza dubbio il grande colpo di mercato del Milan nella sessione estiva di contrattazioni. L’attaccante argentino tuttavia non ha comunicato la stagione in maniera così positiva come ci si sarebbe potuti aspettare. A mancare infatti sono stati i suoi gol come invece ci aveva abituato il Pipita in […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain: il futuro è un rebus. Avanza ...

Calciomercato Juventus - possibili ritorni bianconeri da Pogba a Higuain : Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che ha posto la Juventus contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone, sembra aver smosso ancor di più le acque del mercato a Vinovo. Certi amori non si dimenticano E' il caso di Paul Pogba, venduto per oltre 100 milioni al Manchester United. Dalla scorsa estate, tra Instagram ed interviste alla stampa inglese, ha più volte dichiarato il suo malcontento. Poca, o meglio assente, l'affinità con ...

Calciomercato Milan - le strategie dopo le sanzioni per il FFP : il riscatto di Higuain dipenderà dal suo rendimento : Una situazione delicata per il Milan sul mercato. dopo le sanzioni arrivate dall'Organo di Controllo Finanziaro dei Club, CFC, della UEFA per le violazioni del Financial Fair Play nel trienno 2014.

Calciomercato Milan - non solo Higuain : Gattuso può perdere un altro titolare : Giorni abbastanza caldi per il futuro del Milan in materia di Calciomercato. Indipendentemente dal futuro di Gonzalo Higuain, c’è un altro calciatore che rischia di dover abbandonare Milanello nelle prossime settimane: si tratta di Hasan Calhanoglu, che secondo TMW potrebbe salutare la truppa guidata da Gattuso e permettere ai rossoneri di produrre una plusvalenza al netto dell’ammortamento. Il club rossonero chiede una cifra ...

Calciomercato Milan - le ultime su Higuain e la pazza idea di Leonardo : Se negli ultimi giorni sembrava che il Milan fosse alla ricerca di qualcuno che si accollasse il costo del cartellino di Higuain, adesso le cose potrebbero essere cambiate. Stando a Sportmediaset, il club rossonero vorrebbe riscattare l’argentino per poi rivenderlo a giugno e rientrare della spesa fatta. Le pretendenti al Pipita non mancherebbero di certo: in prima fila c’è il Chelsea di Maurizio Sarri, che ...

Calciomercato Milan - dubbi sul riscatto di Higuain (RUMORS) : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Le ultime news si concentrano su Gonzalo Higuain, che dopo l'eliminazione del club rossonero dall'Europa League ha ricevuto numerose critiche da parte dei tifosi del Milan. Il rendimento dell'attaccante sudamericano è certamente inferiore rispetto a quello al quale ci aveva abituato e non segna da piu' di cinquanta giorni (finora Higuain ha realizzato solo sette ...

HIGUAIN VIA DAL MILAN A GENNAIO? / Calciomercato - lo scenario clamoroso dopo la sentenza Uefa : c'è la Roma : HIGUAIN via dal MILAN a GENNAIO? L'ipotesi clamorosa rilanciata da La Repubblica: dopo la sentenza Uefa l'addio sempre più probabile, c'è la Roma ma...