Buche | sì all' esercito e 75 milioni per Roma

Manovra - stop all'emendamento per la riparazione delle Buche di Roma : stop della commissione Bilancio del Senato alle risorse per la riparazione delle buche di Roma. È stato infatti dichiarato inammissibile l'emendamento 1.2827 che prevedeva lo stanziamento di risorse per riparare per riparare le strade della Capitale con l'ausilio del genio militare. Tuttavia, a quanto si apprende, governo e maggioranza sono al lavoro per la presentazione di una riformulazione del testo.L'emendamento stabiliva - scrive Il ...

Buche di Roma riparate dall'esercito/ Ultime notizie - stanziati 240 milioni di euro per 200 km di strade : Buche di Roma riparate dall'esercito. Ultime notizie, stanziati 240 milioni di euro stanziati per 200 chilometri di strade

Esercito contro le Buche di Roma. Il piano in un emendamento alla manovra - stanziati 240 milioni : Ora chi lo dirà a Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma canzonato da una riuscitissima imitazione mentre invocava l'Esercito per spalare la neve nella Capitale? Sì perché alle buche eterne della Città eterna guidata da Virginia Raggi ci penseranno proprio le forze armate. L'accordo è stretto lungo un'asse di comando dei 5 Stelle ed è contenuto in un emendamento alla manovra approvato al Senato. ...