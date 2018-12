Bologna | il paradosso di Filippo Inzaghi

calcioweb.eu

(Di domenica 23 dicembre 2018) Si è giocata la 17^ giornata del campionato di Serie A, turno scoppiettante anche per le zone basse della classifica con tante squadre in lotta per la zona salvezza. Non svolta la stagione del, per i rossoblu è arrivato solo un pareggio nella gara in trasferta contro il Parma, è comunque un buon punto su un campo molto difficile ma la classifica perfa ancora paura. Ilsarà chiamato alla reazione nelle prossime due partite ma il calendario preoccupa, i prossimi match saranno da brividi con il match in casa contro la Lazio e la trasferta sul campo del Napoli. Confrontando i numeri emerge una situazione paradossale per il, da calciatoreera un grande bomber, uno dei migliori attaccanti italiani, da allenatore invece cura tantissimo la fase difensiva, la squadra ha subito solo 24 gol, pochi considerano che la casella della Roma ...