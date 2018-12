Biglietti Juventus-Roma - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match dell’Allianz Stadium : Il Natale si avvicina e all’Allianz Stadium di Torino vi sarà un regalo gradito agli appassionati di calcio: l’eterna sfida tra Juventus e Roma, tra modi diversi di vivere il “Pallone”.Tutto questo però non conterà perché il 22 dicembre alle ore 20.30, nella partita valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, si vuole scrivere una nuova storia e ognuno dei 22 uomini in campo vorrà ritagliarsi un ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Concerto Venditti Roma 8 marzo 2019 : prezzi Biglietti - possibile scaletta - luogo e orario : Antonello Venditti, noto cantautore Romano, conosciuto per diversi pezzi iconici, come “In questo mondo di ladri” e “Sara”, ma anche per essere l’autore di diverse canzoni cantate dalla tifoseria Romanista, come “Grazie Roma”, torna col suo grande tour “In questo mondo di ladri”. Antonello Venditti è uno degli artisti più prolifici della cosiddetta “Scuola Romana” ed il suo debutto discografico risale al 1972: in tutti questi anni ci ha regalato ...

Si aggiungono nuove date al tour di Elisa nei teatri con Milano e Roma : info Biglietti in prevendita : Sono ufficiali le nuove date di Elisa nei teatri, con concerti al via a partire da Firenze nel 2019. Il calendario per il supporto di Diari Aperti si da quindi sempre più ricco, con altri live annunciati anche per il Teatro degli Arcimboldi di Milano e all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Le prevendite dei biglietti sono già aperte per le piattaforme online, mentre i punti vendita saranno attrezzati a partire dalle 12 del 24 dicembre. ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Antonello Venditti a Roma : info orari e ritiro Biglietti : Il concerto di Antonello Venditti a Roma arriva dopo la grande festa all'Arena di Verona con la quale ha festeggiato i primi 40 anni di Sotto il segno dei pesci, che è tornato sul mercato arricchito dell'inedito Sfiga. L'artista Romano raggiunge quindi la sua città per un nuovo appuntamento con la musica che si terrà al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) a partire dalle 21. I biglietti acquistati con ritiro sul luogo dell'evento ...

Biglietti Roma-Porto - Champions League : prelazione iniziata - vendita libera dall’8 gennaio : L’urna di Nyon è stata particolarmente clemente con la Roma. I giallorossi, infatti, avrebbero potuto incrociare squadre temibili agli ottavi di finale della Champions League, ma sfideranno il più abbordabile, almeno sulla carta, Porto. Il match di andata sarà disputato martedì 12 febbraio allo stadio Olimpico. In vista della partita, la società ha aperto la vendita dei Biglietti in prelazione per gli abbonati, comunicando tutti i dettagli per ...

Champions League - Roma-Porto : ecco tutte le info sui Biglietti : Ufficializzati gli avversari degli ottavi di Champions League, è venuto il momento per i tifosi delle squadre coinvolte di organizzarsi al meglio per poter seguire i propri idoli in una fase della stagione così importante. Il sorteggio, almeno sulla carta, è stato più agevole per la Roma, che si prepara ad affrontare il Porto, ma […] L'articolo Champions League, Roma-Porto: ecco tutte le info sui biglietti è stato realizzato da Calcio e ...

Salmo a Rock In Roma nel 2019 con il Playlist Summer Tour : info Biglietti : Dal prossimo marzo il rapper dei record Salmo andrà in scena con il Playlist Tour 2019 dopo i live sold out per la prima volta nei palazzetti più importanti d’Italia come il Palalottomatica di Roma e il Mediolanum Form di Assago, e l’ultima notizia ufficializzata poche ore fa è che l’artista si esibirà anche al Rock In Roma il 12 luglio prossimo. Lo ha annunciato il rapper stesso attraverso i suoi canali social ufficiali: “Roma, ci vediamo ...