Biathlon | Johannes Boe nuovo dittatore Dominio nella mass start di Nove Mesto | lontano

LIVE Biathlon - Mass start 15 km Nove Mesto 2018 in DIRETTA : Johannes Boe domina - Hofer : troppi errori : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE alla 15 km di Mass start maschile di Biathlon, ultima prova della terza tappa di Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi di Nove Mesto (Repubblica) la gara in partenza in linea sarà accompagnata da tanta tensione e l’esito della stessa non è scontato. Tuttavia, per quanto è emerso nel corso delle precedenti uscite un’idea su chi possa essere il candidato c’è. Parlare del norvegese ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : il giorno della mass start. Johannes Boe il favorito - l'Italia al femminile vuol essere grande : Ultima giornata di gare a Nove Mesto , Repubblica Ceca, per la terza tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Domani, sulle nevi ceche, andrà in scena il

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : il giorno della mass start. Johannes Boe il favorito - l’Italia al femminile vuol essere grande : Ultima giornata di gare a Nove Mesto (Repubblica Ceca) per la terza tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Domani, sulle nevi ceche, andrà in scena il doppio appuntamento della mass start maschile e femminile e come al solito lo spettacolo non mancherà. Nella gara in partenza in linea l’incertezza regna sovrana e l’esito non è mai scontato per le tante variabili che la caratterizzano. Tuttavia, per quanto è emerso nel corso ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : il giorno della mass start. Johannes Boe il favorito - l’Italia al femminile vuol essere grande : Ultima giornata di gare a Nove Mesto (Repubblica Ceca) per la terza tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Domani, sulle nevi ceche, andrà in scena il doppio appuntamento della mass start maschile e femminile e come al solito lo spettacolo non mancherà. Nella gara in partenza in linea l’incertezza regna sovrana e l’esito non è mai scontato per le tante variabili che la caratterizzano. Tuttavia, per quanto è emerso nel corso ...

Biathlon - Johannes Boe implacabile anche nell’inseguimento di Nove Mesto. 5° Martin Fourcade dopo una rimonta furente : Una gara con il chiaro marchio di Johannes Boe quella dell’inseguimento di Nove Mesto (Repubblica Ceca), terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. La vince il dominatore di questa prima parte di stagione nonostante quattro errori al poligono complessivi. Il leader della classifica generale, infatti, ha sofferto molto nelle serie in piedi, anche per il forte vento, ed ha dovuto dare il 101% per prevalere in una gara molto ...

LIVE Biathlon - Inseguimento 12 - 5 km Nove Mesto 2018 in DIRETTA : Johannes Boe per un nuovo successo - Lukas Hofer cerca la rimonta rabbiosa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 12.5 km di Inseguimento maschile, valida per la terza tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca) Johannes Boe va a caccia di un altro successo. Il norvegese, dominatore assoluto della sprint, potrà sfruttare il vantaggio accumulato nel primo format per ottenere il quinto successo stagionale ed allungare ancor di più in classifica generale. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : Johannes Boe trionfa nella sprint - Fourcade fuori dalla zona punti - indietro gli azzurri : E’ un Johannes Boe semplicemente perfetto quello della 10 km sprint a Nove Mesto (Repubblica Ceca), terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Il norvegese, grande favorito della vigilia, ha conquistato la terza sprint stagionale, trovando lo zero al poligono e sciorinando una prestazione sontuosa sugli sci. Per lui, dunque, si tratta della 26esima vittoria in carriera e della 15esima in questo format che si presta piuttosto ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : Johannes Boe il favorito della sprint - Fourcade in crescita - gli azzurri vogliono sorprendere : Ci siamo. Domani prenderà il via la terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 a Nove Mesto (Repubblica Ceca). Sulle nevi ceche sarà la sprint maschile a dare il via alle danze e le grandi attese sono per loro due, i duellanti della specialità: Johannes Boe e Martin Fourcade. Il bilancio nel format, dopo i round di Pokljuka (Slovenia) e di Hochfilzen (Austria), è tutto favorevole alla scandinavo che si è imposto in entrambe le ...

LIVE Biathlon - Inseguimento 12 - 5 km Hochfilzen 2018 in DIRETTA : che sfida tra Johannes Boe e Fourcade - Lukas Hofer cerca la rimonta sfrenata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 12.5 km pursuit maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Ieri la sprint ha delineato la classifica con cui si partirà, oggi, venerdì 15 dicembre, dalle ore 14.45 tocca agli uomini in una gara che vedrà al via tre italiani. Al pomeriggio nell’Inseguimento maschile ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Johannes Boe domina la sprint di Hochfilzen davanti a Fourcade - Lukas Hofer 12° : Johannes Boe ha vinto la sprint di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. In Austria, con temperature molto rigide e in uno scenario completamente innevato, il norvegese ha dettato legge nonostante un errore al poligono nella serie in piedi: il 25enne si è letteralmente scatenato sugli sci e ha dominato mettendo in fila tutti i rivali, risultando imprendibile nei 10 km di gara (14esima vittoria in carriera nel format). ...

LIVE Biathlon - Sprint 10 km Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Johannes Boe domina nonostante un errore al poligono! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Ieri si sono aperte le danze con la Sprint femminile, oggi, venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 14.15 tocca agli uomini in una gara che vedrà al via ben cinque italiani. Per quanto concerne la Sprint odierna i ...

LIVE Biathlon - Sprint 10 km Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Johannes Boe per l’allungo - Lukas Hofer e Dominik Windisch ci provano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Ieri si sono aperte le danze con la Sprint femminile, oggi, venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 14.15 tocca agli uomini in una gara che vedrà al via ben cinque italiani. Per quanto concerne la Sprint odierna i ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Pokljuka 2018 in DIRETTA : gli azzurri in pista per la rimonta - caccia a Johannes Boe : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Pokljuka (Slovenia), sede del primo appuntamento della Coppa del Mondo di biahtlon. Sulle nevi slovene assisteremo a due prove dell’inseguimento femminile e maschile appassionanti dove il risultato finale è incerto e nelle quali l’Italia vorrà ritagliarsi un ruolo di primo piano. In particolare nella gara femminile ci sono grandi attese. Dorothea Wierer e ...

Biathlon – Sprint di Pokljuka : successo a Johannes Boe - Hofer migliore azzurro : Johannes Boe domina la Sprint a Pokljuka. Hofer è 17°, Bormolini davanti a Fourcade, Chenal mai così bene in carriera Due italiani davanti al campionissimo Martin Fourcade non bastano a conquistare un podio o un piazzamento nella top ten nella gara Sprint di Pokljuka. Se in Lukas Hofer (19°) prevarrà il rammarico per gli errori al tiro, per Thomas Bormolini resta comunque una piccola soddisfazione, aggiunta a un risultato (il 23° ...