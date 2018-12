Biathlon | Dorothea Wierer | “Un inizio di stagione da 9 in pagella”; Lisa Vittozzi | “Ero

Biathlon - Dorothea Wierer felice del 4° posto nella mass start : “potrebbe sembrare deludente - ma non lo è” : Dorothea Wierer ha parlato a caldo dopo il piazzamento al quarto posto nella mass start femminile di Nove Mesto Dorothea Wierer archivia con un sorriso il quarto posto nella mass start femminile di Nove Mesto, che chiude la prima parte della stagione di Coppa del mondo con la finanziera altoatesina in vetta alla classifica generale grazie a cinque podi su otto gare complessive. “Il quarto posto potrebbe sembrare un po’ ...

Biathlon - Dorothea Wierer 4ª nella mass start : vittoria alla Kuzmina : Dorothea Wierer 4ª nella mass start di 12,5 km a Nove Mesto, l’azzurra è arrivata alle spalle di Fialkova, Chevalier e Kuzmina Il sesto podio in otto gare individuali sfuma per un’inezia. Dorothea Wierer chiude quarta la mass start di 12,5 km a Nove Mesto, subendo il sorpasso di Paulina Fialkova sulla salita finale e di Anais Chevalier sul rettilineo che porta al traguardo. Un vero peccato perché in una giornata di ...

Biathlon - Dorothea Wierer è quarta nella mass start di Nove Mesto con un calo nel finale. Trionfa Kuzmina : Non arriva l’ultimo regalo prima di Natale da parte di Dorothea Wierer: l’azzurra coglie comunque un quarto posto di grandissima sostanza nella mass start di Nove Mesto (Repubblica Ceca) che le consente di rimanere saldamente al comando della Coppa del Mondo generale di Biathlon. La gara con partenza di massa appare oggettivamente quella che meno si addice alla portacolori del Bel Paese. Oggi, peraltro, la 28enne altoatesina non è ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi terza : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

LIVE Biathlon - Mass start femminile Nove Mesto 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi se la giocano in una gara imprevedibile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass start 12.5 km femminile della terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: il circuito maggiore conclude la tappa in Repubblica Ceca, dove le donne oggi affrontano la terza gara in tre giorni a Nove Mesto. Si parte alle ore 14.30. Solo 30 le concorrenti, ma tante candidate alla vittoria: ovviamente fari puntati sulle due azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che possono fare decisamente ...

Biathlon - Dorothea Wierer sfiora uno storico trionfo a Nove Mesto : l’azzurra seconda nell’inseguimento : Grande prestazione dell’azzurra, che sfiora una vittoria clamorosa al termine di una gara quasi perfetta Il vento e una grande Roeiseland le portano via un trionfo storico, ma la splendida stagione di Dorothea Wierer continua. Nell’inseguimento di Nove Mesto è seconda dietro la norvegese che bissa il successo ottenuto nella sprint e l’unico rammarico dell’azzurra è legato all’ultimo poligono, quando arriva al ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Mi son divertita - il pettorale giallo comincia a piacermi!” : Una Dorothea Wierer in grande spolvero quella che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione nella Coppa del Mondo di biathon. La nostra portacolori, seconda quest’oggi nell’inseguimento a Nove Mesto (Repubblica Ceca) alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland, ha ottenuto il quinto podio stagionale su 7 gare, portandosi in vetta alla classifica di tre specialità: generale, sprint e individuale. Risultati ...

Biathlon - Dorothea Wierer al comando di tre classifiche di Coppa del Mondo! Generale - sprint e individuale! : Una Dorothea Wierer in grande spolvero quella che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione nella Coppa del Mondo di biathon. La nostra portacolori, seconda quest’oggi nell’inseguimento a Nove Mesto (Repubblica Ceca) alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland, ha ottenuto il quinto podio stagionale su 7 gare, portandosi in vetta alla classifica di tre specialità: Generale, sprint e individuale. Risultati ...

Biathlon - Dorothea Wierer incanta ancora! Seconda in volata nell’inseguimento a Nove Mesto - allunga nella generale! : Prosegue la stagione magica di Dorothea Wierer che, a pochi giorni dalle festività natalizie, sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Nell’inseguimento femminile di Nove Mesto (Repubblica Ceca) l’azzurra ha colto un secondo posto fondamentale, che le consente di allungare sensibilmente in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo. Peccato per la vittoria sfumata in volata e per soli due decimi: a precedere ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Nove Mesto 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer chiamata a rimontare su Paulina Fialkova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della pursuit 10 km femminile della terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: il circuito maggiore fa tappa in Repubblica Ceca, dove per le donne si tratta della seconda gara in due giorni a Nove Mesto. Oggi il via è previsto alle alle ore 17.00. Oggi le condizioni di gara saranno praticamente identiche per tutte le atlete in gara e verranno fuori gli effettivi valori delle atlete: la classifica ...

Biathlon - Dorothea Wierer limita i danni nella sprint di Nove Mesto e guadagna nella generale. Vittoria di Olsbu sulla rientrante Dahlmeier! : Non arriva un altro podio per l’Italia femminile del Biathlon: a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, il meteo ballerino condiziona la sprint. Wierer (nona), Vittozzi (18ma) e Sanfilippo (32ma) commettono due errori a testa e faticano, mentre firma la prima Vittoria in carriera la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che aveva come miglior performance l’argento olimpico nella sprint a PyeongChang. Seconda la rientrante tedesca Laura ...